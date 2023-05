Situation tendue : Le message de Babacar Ngom aux leaders politiques

Chers leaders politiques du pouvoir et de l’opposition sénégalaise.

En ces temps troubles où les tensions menacent d’embraser notre cher pays, je vous adresse ce message empreint d’apaisement, inspiré par les idéaux de paix et d’unité prônés par le regretté Léopold Sédar Senghor et par les guides religieux qui ont marqué l’histoire de notre cher Sénégal.

Au-delà des divergences qui peuvent exister entre vous, souvenez-vous de notre héritage commun. Le Sénégal est le fruit de la sueur et du courage de nos ancêtres, qui ont lutté ensemble pour l’indépendance et la liberté. C’est cette unité qui nous a permis de surmonter les défis passés, et c’est cette même unité qui nous aidera à trouver des solutions aux défis actuels à relever ensemble.

Il est naturel que des différences d’opinions émergent au sein de notre société, mais rappelons-nous que le dialogue et le respect mutuel sont les fondements d’une véritable démocratie. Écoutez-vous les uns les autres avec bienveillance et tâchez de comprendre les préoccupations et les aspirations de tous les citoyens, qu’ils soient du pouvoir ou de l’opposition.

A ceux qui ont le pouvoir et ceux qui le cherchent, le pouvoir est une lourde responsabilité qui nécessite sagesse et clairvoyance. Il doit être utilisé pour le bien-être de tous les Sénégalais, sans distinction de parti politique, à la recherche de consensus et d’inclusion dans vos décisions, afin de répondre aux besoins de notre peuple et de construire un avenir meilleur pour les générations à venir.

A Son Excellence Monsieur le Président de la République après vous avoir félicité de votre initiative à appeler les forces vives de la Nation à un dialogue, je vous invite solennellement à vous armer de patience, de tolérance et de magnanimité.

À l’opposition, je vous invite à exercer votre rôle de contrepouvoir de manière constructive. Soulevez les problèmes, proposez des alternatives, mais veillez à ce que vos actions demeurent pacifiques et respectueuses des institutions démocratiques. Le Sénégal a besoin de votre voix pour continuer à progresser vers une société plus juste, équitable et démocratique.

Notre diversité culturelle et politique est une richesse, et non une source de division. C’est en célébrant cette diversité que nous pourrons bâtir un Sénégal fort et uni, où chaque voix compte dans un système démocratique.

En conclusion, je vous exhorte, chers leaders du pouvoir et de l’opposition à transcender les divergences, les différences et à œuvrer ensemble pour le bien commun. Le Sénégal a besoin de votre engagement en faveur de la paix, de la stabilité et du développement. Unis, nous surmonterons les épreuves présentes et nous bâtirons ensemble un avenir radieux pour notre pays et notre cher peuple qui mérite tous les sacrifices.

Que la sagesse, l’amour du pays et le respect mutuel guident chacun de vos pas.

Cordialement,

Babacar Ngom, CITOYEN SENEGALAIS