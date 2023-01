Sommet de Dakar 2 : Le Sénégal et la BAD fin prêts

Coorganisé par le Sénégal et la Banque Africaine de Développement (BAD) au Centre International Abdou Diouf de Diamniadio du 25 au 27 janvier prochain, le sommet de Dakar 2 qui a pour thème « Nourrir l’Afrique : Souveraineté alimentaire et résilience » va réunir plus d’une vingtaine de chefs d’Etats et de gouvernements africains, le président de la BAD, le Directeur général de la FAO, le président de la Banque Islamique de Développement (BID), l’Irlande, la Serbie et d’imminents experts dans divers domaines dont l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’aquaculture, l’économie, la coopération et les finances ect…

Ceci pour donner une nouvelle confirmation à l’engagement du président de la République Macky Sall dans son élan de faire de l’agriculture, un moteur de développement et de la souveraineté alimentaire, un objectif de premier plan. Le rendez-vous mondial de Dakar coïncide avec le mandat du Sénégal à la tête de l’union africaine et trouve tout son sens pour le donner et le recevoir et va sans nul doute constituer une impulsion des décideurs, une symbiose des acteurs, des exposants de ce sommet pour discuter du thème. Le sommet de Dakar 2 va être un événement continental dont l’accent sera mis sur l’action qui va engager les Chefs d’Etat et de gouvernements africains afin de mobiliser les ressources des gouvernements, des partenaires techniques et financières, du secteur privé et des collectivités territoriales pour l’exploitation du potentiel agricole et alimentaire du continent africain. Ce qui peut constituer une solution pour le règlement de la question de la faim comme le stipulent les Objectifs du Développement Durable (ODD). Pour finir, force est de rappeler qu’en 2016, la BAD et les partenaires de l’Afrique s’étaient engagés sur les Top 5 que sont: 1- améliorer la qualité de vie des populations africaines 2- industrialiser l’Afrique 3- Intégrer l’Afrique 4-Nourir l’Afrique 5- Éclairer et Alimenter l’Afrique en Énergie. Le Ministre de l’Agriculture, de l’Equipement Rural et de la Souveraineté Alimentaire Aly Ngouille Ndiaye, maître d’œuvre de ce sommet pense qu’au vu de l’importance des attentes pour tous les pays africains qui vont participer se fera avec l’accompagnement des partenaires au développement. A noter que c’est le président Macky Sall par ailleurs président en exercice de l’Union Africaine et le président de la Banque Africaine de Développement Akinwuni Adessina qui ont décidé l’organisation de ce grand sommet de Dakar 2. Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn