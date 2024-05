Son staff suspendu…Eto’o vire le sélectionneur Marc Brys

La Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot), dirigée par Samuel Eto’o, a annoncé la suspension de Marc Brys, le sélectionneur de l’équipe nationale, seulement un mois après son arrivée imposée par le gouvernement camerounais.

Ce nouvel épisode s’inscrit dans le conflit persistant entre Samuel Eto’o, président de la Fecafoot, et les autorités gouvernementales. Mardi, la Fecafoot a confirmé le départ de Marc Brys, un mois et demi après sa nomination officielle le 9 avril. Cette décision faisait suite à l’intervention du ministre des Sports, Mouelle Kombi, qui avait imposé Brys pour remplacer Rigobert Song. Song avait été démis de ses fonctions après l’élimination du Cameroun en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations contre le Nigeria (2-0).

Eto’o, en désaccord avec cette nomination, avait immédiatement qualifié l’arrivée de Brys d’« illégale » et avait même boycotté la cérémonie de présentation. Malgré ses réticences, Eto’o avait fini par accepter la nomination du technicien belge, qui avait fait ses preuves en Belgique, aux Pays-Bas et en Arabie saoudite. Cependant, des désaccords persistaient quant à la composition du staff technique. Le gouvernement souhaitait imposer Joachim Mununga, François Omam Biyick et Ahu Bessong, tandis que la Fecafoot favorisait Ndtoungou Mpile, David Pagou, Carlos Kameni et Benoit Angbwa.

Mardi, la chambre de conciliation et d’arbitrage du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun (CNOSC), saisie par des clubs amateurs et la Ligue de Football Professionnel du Cameroun (LFPC), a décidé de suspendre les nominations effectuées par Samuel Eto’o.