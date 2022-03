Sonko, Barth et Ahmed Aïdara…trois opposants perdus par leur bêtise

Les élections locales du 23 janvier 2022 ont fait naître de nouveaux types de maires. Pour changer le système actuel, symbolisé par le Président Macky Sall, beaucoup ont voté contre la coalition Benno Bokk Yakaar. C’est ainsi que Barthélemy Dias, Ousmane Sonko et Ahmed Aidara ont pu prendre les commandes de certaines communes. Mais ces derniers sont en train de commettre des erreurs qui leur seront fatales s’ils n’y prêtent pas attention. Ces trois amis de circonstances risquent de ne pas profiter des mairies qu’on leur a confiés pour punir la mouvance présidentielle. La machine de leur exécution est déjà lancée.

S’il y a des maires qui n’auront pas un mandat facile, ce sera bien ceux de la coalition Yewwi Askan Wi. Après les promesses et les discours va-t-en guerre, ils doivent désormais faire leurs preuves et démontrer aux Sénégalais qu’ils valent mieux que le système qu’ils combattent. Pour certains d’entre eux, accomplir cette tâche ne sera pas de l’eau à boire. Le leader du parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail et l’Ethique (PASTEF) occupe le haut de ce podium.

En effet, le viol dans lequel il est cité va rendre son mandat à la mairie de Ziguinchor ingouvernable. Sans passeport, il ne peut pas aller chercher des partenaires pour financer son programme « Burok ». Le dossier pendant devant la justice est une épée de Damoclès qui plane sur sa tête. Et tant que l’affaire ne sera pas jugée et les responsabilités situées, Sonko passe aux yeux de nombreux sénégalais comme celui qui a commis ce méfait. Sa condamnation dans cette affaire tuera le peu qui reste de lui politiquement.

Si le droit est dit dans cette affaire, Sonko encourt jusqu’à dix ans de prison. Ce qui fera de lui le plus grand absent de la présidentielle de 2024. L’immaturité politique de Sonko et ses vices l’ont conduit dans cette situation. En reconnaissant avoir fréquenté ce salon de massage, il a démontré son véritable visage. Selon la personnalité qu’il incarne au sein de l’opposition, Sonko n’avait pas à se trouver dans un pareil endroit en plein couvre-feu. En cas de condamnation, il sera l’artisan de sa propre perte. Tout comme lui, Barthélemy Dias s’est mis dans de beau drap.

En voulant laver son honneur dans l’affaire Ndiaga Diouf, du nom de ce nervis abattu devant la mairie de Mermoz Sacré-Cœur, Barth s’est tiré une balle dans le pied. Désormais cinq ans de prison sont requis contre lui. Si par malheur le Tribunal suit le réquisitoire du parquet, Barthélemy Dias verra son monde s’écrouler comme un château de cartes. Une situation qui rappelle celle de son mentor, Khalifa Sall. Si Dias-fils n’avait pas commis l’erreur de faire le guerrier, en acceptant son premier jugement, il ne se verrait pas sous la menace de perdre son nouveau poste.

Tout le contraire d’Ahmed Aidara qui est une erreur de la coalition Yewwi Askan Wi. Son élection est la bêtise de trop des habitants de Guédiawaye qui voulaient donner une leçon à Aliou Sall. Mais le frère du président Macky Sall semble avoir tenu sa revanche. Le nouveau maire va gouverner sans majorité. Désormais ces projets peuvent être bloqués par ses conseillers. Ce qui donne raison à Xibaaru sur le mauvais choix fait par YAW dans une commune aussi stratégique.

Barthélemy Dias et Ousmane Sonko semblent avoir le même destin. Leurs déboires en justice leur coûteront cher. Et Yewwi Askan Wi en prendra un sacré coup. Ses mairies qu’ils se sont efforcés à conquérir pourraient passer sous délégation spéciale. Tout comme Khalifa, Sonko et Barth risquent d’être révoqués. Ce qui signera définitivement leur mort politique. Mais, comme lors des dernières manifestations, ils pourraient compter sur une horde de jeunes qui crient au complot pour échapper à la case prison.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru