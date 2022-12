Ousmane Sonko « blanchi »…Le marabout de Adji Sarr se mouille

Le dossier de viol qui oppose Adji Sarr et Ousmane Sonko est loin d’avoir livré tous ses secrets. Les fameux éléments sonores que le marabout Mbaye Mbaye dit MC Niasse avait remis au Doyen des juges, sont sur les réseaux sociaux. Depuis mercredi soir, ces audios sont partagés sur la toile. Ces enregistrements « disculpent » le leader du Parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et Fraternité (PASTEF) aux yeux des sénégalais. Mais pas aux yeux de la justice. En tentant de discréditer son talibé, le marabout vient de se mouiller jusqu’au cou dans cette affaire qualifiée de « complot »…

Depuis l’éclatement de l’affaire Sweet Beauty, le bureau du doyen des juges n’a plus de secrets pour les sénégalais. Tout ce qui s’y passe, se retrouve sur la place publique dès le lendemain. Pour preuve, les éléments sonores que MC Niasse a versés dans ce dossier qui oppose Adji Sarr et Ousmane Sonko, sont sur la toile depuis mercredi. Dans l’audio de 11 minutes partagé sur les réseaux, on y entend deux voix attribuées au marabout et à la victime présumée du maire de Ziguinchor. Les deux voix revenaient sur le « complot » contre le principal adversaire du président Macky Sall.

On y entend Adji Sarr donner les noms de certaines personnes qu’elle considère comme étant les commanditaires du complot. Entrant en détail dans le fonds du problème, elle s’est fait piéger par son marabout qui a enregistré toute la conversation. Un élément sonore qui blanchit Ousmane Sonko aux yeux de beaucoup de sénégalais et qui place Adji Sarr au cœur du « complot ». Mais MC Niasse est, depuis mercredi, devenu l’arroseur arrosé. Son audio disculpe certainement Sonko. Mais le mouille complètement dans cette affaire. Car si réellement cette voix qui pousse Adji Sarr à demander de l’argent aux commanditaires du “complot” lui appartient, le marabout est aussi dans le coup.

Dans l’élément sonore partagé sur les réseaux sociaux et que Xibaaru a écouté, on entend Baye Mbaye Niasse inciter Adji Sarr à demander de l’argent aux « comploteurs ». Le marabout va même jusqu’à lui dire de demander un compte bancaire pour qu’on lui verse beaucoup d’argent. Adji, qui a joué le jeu, a demandé à son « Serigne » si elle pouvait leur (comploteurs) demander d’envoyer l’argent sur le compte de MC Niasse. Sans tiquer, le marabout a répondu par l’affirmative. Une proposition qui sème le doute dans la tête de certains sénégalais. Si cet argent avait été viré dans les comptes du marabout, est-ce qu’il ferait sortir ses audios qui blanchissent l’actuel maire de Ziguinchor ?

A l’écoute de cet élément sonore on se rend compte que le marabout était au courant de la machination contre Ousmane Sonko depuis longtemps. Au lieu d’amener une Adji Sarr perdue à la raison, MC Niasse a voulu profiter de la situation à sa manière. Il a tout bonnement demandé à la présumée victime de Sonko de réclamer plus que ce qu’on lui propose dans cette affaire de « complot ». Les Pro-Sonko peuvent bien jubiler après lecture de l’audio mais ils ne doivent nullement trouver des alibis à Baye Mbaye Niasse qui a trahi la confiance d’une de ses disciples.

Maintenant que les audios sont sur la place publique, MC Niasse devrait répondre à certaines questions. Le marabout doit dire aux sénégalais s’il était de mèche avec les comploteurs ? Qu’est-ce qui n’a pas marché pour qu’il décide de retourner sa veste à quelques mois de la présidentielle de 2024 ? Donner une réponse à ces interrogations permettrait à ses souteneurs de bien comprendre sa démarche sur cette affaire de viol qui a déjà coutée la vie à quatorze jeunes.

Mais quoiqu’il en soit, il est aussi responsable que Adji Sarr. MC Niasse pouvait empêcher que cette affaire aille aussi loin. Pour cela, il lui suffisait uniquement de raisonner la fille. Ou de faire éclater le « deal » depuis fort longtemps. Malheureusement, il a attendu le dernier moment pour amener ses preuves. Des preuves qui n’auront aucune incidence sur cette affaire. Car ils ont été obtenus de manière « frauduleuse ». Enregistrer quelqu’un à son insu est considéré par les juges comme un procédé déloyal et est donc systématiquement écarté des débats.

En attendant d’avoir le fin mot de cette affaire, Baye Mbaye Niasse vient de se placer dans le creux de la vague. L’audio largement partagé par les patriotes, laissent les sénégalais sur leur faim. Son attitude n’est pas loin de celle des personnes qui ont utilisé la jeune masseuse pour « éliminer » Sonko. Le marabout a eu moins de chance que le principal comploteur dans cette affaire de viol. Lui on l’entend clairement demander de l’argent.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru