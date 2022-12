Sonko demande aux parents d’Adji Sarr de venir récupérer leur fille avant…

Adji Sarr-Sonko, la restitution d’une confrontation chez le Doyen des juges à deux vitesses. Les avocats des deux parties apprécient diversement le waxtaanou bir nèk. Par contre, l’un des protagonistes, Ousmane Sonko, dans sa déclaration-live sur les réseaux sociaux, mardi soir, est allé dans le fond, faisant focus, entre autres, sur la détresse de son accusatrice, Adji Sarr, dont les parents, dit-il, ont l’obligation de la récupérer illico presto avant qu’il ne soit trop tard.

Pour le leader du parti Pastef-Les Patriotes, cette confrontation ne devait pas avoir lieu au regard de la nature du dossier vide. Un dossier qui n’enregistre même pas les auditions de certaines personnes citées. Selon l’opposant farouche au régime de Macky Sall, l’effet escompté, l’humiliation, n’a pas eu lieu. Il était en face d’une femme correcte et respectueuse.

Par contre, Ousmane Sonko martèle que Adji a été mise dans un gouffre. En la regardant, avance-t-il, elle n’était plus d’elle-même, elle subit pressions et menaces. Donc, ses parents doivent la récupérer. On ne doit pas laisser sa fille avec ses bourreaux-politiciens et autres personnes écervelées qui la manipulent à tout-va, rapport Senego.

Aussi a-t-il appelé les associations qui défendent les droits des femmes à lui porter secours, car cette dame est sacrifiée. Aujourd’hui, elle a besoin d’aide pour s’extirper des griffes de ses geôliers.