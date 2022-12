« Sonko et Pape Alé sont les commanditaires de la mort des militaires…» (Ameth Suzanne Camara)

« Ousmane sonko et Pape Alé Niang sont les commanditaires de la mort des militaires Fulbert Sambou et de Didier Badji ». Ces propos émanent de Ameth Suzanne Camara, membre du parti au pouvoir. L’ancien dirigeant des enseignants républicains a porté cette accusation ce mercredi sur le leader de Pastef et le journaliste administrateur du site Dakar mati, après avoir soutenu que l’assassinat des militaires est lié à l’arrestation de Pape Alé Niang dans une télévision de la place.

Dans une émission télévisée, Ameth Suzanne Camara avait soutenu que les militaires disparus ont été assassinés. Sur ce rapport, l’ancien dirigeant des enseignants républicains en a rajouté une couche dans cette même affaire, selon Sud Quotidien. Ce mercredi, il a déclaré «Ousmane sonko et Pape Alé Niang sont les commanditaires de la mort des militaires Fulbert Sambou et de Didier Badji». L’apériste dit reposer son accusation sur « les discours violents et les accusations gratuites que les Ousmane Sonko porte sur ses camarades de parti ».

A noter que pour ces premiers propos, les familles des militaires via leurs avocats ont porté plainte devant le procureur de la République contre le sieur Camara.