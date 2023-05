Sonko se met en danger avec le faux « espion »…chez Macky Sall

Ousmane Sonko est devenu fou. On le croyait intelligent et même présidentiable. Mais depuis ses dernières déclarations, on remarque qu’il a des problèmes pour s’exprimer correctement en Français. Mais aussi son incapacité à garder des secrets. Comme dans l’affaire de l’ex policier Frédéric Napel dont l’identité a été révélée par Ousmane Sonko, aujourd’hui il met à nu ses propres sources, ses propres secrets et son infiltration dans le carré de son pire adversaire. Il dévoile tout sans se rendre compte de ses bêtises…Voici Ousmane-le-parleur qui met en danger son propre espion au domicile de Macky Sall à Mermoz.

Ousmane Sonko veut faire croire qu’il est intelligent mais c’est un homme stupide. Lors de sa dernière sortie, Ousmane Sonko a déclaré que Macky Sall a reçu chez lui à Mermoz, un grand leader de Yewwi pour lui confier ses plans sur l’élimination de Sonko à la présidentielle. Sonko a donné des précisions sur le lieu et la date de cette rencontre. Chose plus grave, il a donné des indices sur l’identité de ce personnage qui serait un grand leader de Yewwi. Sonko a juré sur Dieu sur la véracité de l’information en disant « Billahi Walaahi ».

Il précise que l’audience s’est déroulée de 22H30 à 1H du matin, il y a vingt-cinq jours de cela. Et rapporte que dès que l’audience était terminée, le leader de Yewwi Askan Wi en question s’est empressé de l’appeler au téléphone pour lui rendre compte de quelques propos que lui aurait tenus Macky Sall. Ce dernier aurait dit que lors de son procès en première instance l’opposant à Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko l’a échappé, parce que le magistrat qui l’a jugé, est membre de Pastef. Mais, pour cette fois, le pouvoir a pris toutes les dispositions pour qu’il soit condamné lourdement.

Si cette information est avérée, Sonko met en danger son espion qui l’informe des moindres plans de Macky à son encontre. Si cette information est confirmée, Ousmane Sonko montre son incapacité à garder des secrets. Comment pourra-t-il garder des secrets d’État ? Maintenant, il faut se pencher sur la véracité de cette information. Macky est-il assez bête pour convoquer un leader de Yewwi chez lui et lui confier ses plans sur Sonko ?

Ousmane ne dit pas pourquoi Macky Sall a reçu le leader de Yewwi Askan Wi en question. Car, ils ne peuvent pas passer de 22H30 à 1H du matin à parler uniquement de son procès. Parce que l’on présume que le leader de Yewwi Askan Wi doit lui dire tout de son audience avec le Chef de l’Etat. Et puisque, le maire de Ziguinchor est un homme incapable de garder un secret, il devait nous dire tout sur les raisons de cette audience au moins. Voilà qu’il est incapable de le faire.

Selon des analystes, l’opposant radical essaie de culpabiliser Macky sur ce qui pourrait se découler du jugement en appel de son procès contre Mame Mbaye Niang. Pour certains observateurs de la vie politique, Sonko a tout simplement menti car Macky ne se livrerait jamais à ce jeu de recevoir un leader de Yewwi chez lui…Et même les réseaux sociaux se moquent d’une telle information : « Donc ça veut faire croire à l’opinion que le chef de l’Etat Macky Sall est assez stupide pour recevoir un opposant et proche de Sonko pour lui faire part une telle confidence. Sama maame néna kàdu sou Fébaré nop yikoy dégue wëer. Je le jure ma main sur le cœur ».

Ousmane Sonko, dans ses moments de vérité qui doivent permettre aux Sénégalais de découvrir enfin toute sa véritable personnalité, cherche à nouveau comme il sait si bien le faire à divertir tout le monde. Il invente une audience entre Macky Sall et un leader de Yewwi Askan Wi pour sortir des idioties. Décidément, Ousmane Sonko est un grand mythomane qui se découvre de jour en jour auprès des Sénégalais. On y va jusqu’à se moquer de lui dans les réseaux sociaux.

On aurait dit qu’Ousmane Sonko a l’art de divertir tout son monde.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn