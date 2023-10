Sonko va reprendre sa grève de la faim !

Ousmane Sonko compte reprendre sa grève de la faim. Il en a fait l’annonce à travers ses réseaux sociaux. Par ce moyen, Ousmane Sonko dit protester contre « sa détention arbitraire et électoraliste, et celle de centaines de patriotes et en exiger la fin ».

Cette grève de la faim, c’est aussi, dit-il, pour « marquer ma solidarité avec nos vaillantes sœurs patriotes injustement arrêtées pour avoir exprimé leurs opinions politiques, ensuite écrouées et détenues depuis plusieurs mois au Camp pénal de Liberté 6 et dans d’autres prisons, et aujourd’hui privées, pour certaines, de tout contact avec leurs proches, simplement pour avoir exercé leur droit légitime à recourir à la grève de la faim ».

En outre, le maire de Ziguinchor invite ses militants et sympathisants « aujourd’hui, plus que jamais, à plus d’engagement, de détermination et de solidarité face à cette dictature à qui il ne reste que moins de cinq mois ». « Je vous rappelle en conséquence notre droit constitutionnel à la résistance », poursuit-il.