Sortie sur la RTS : Blaise Pascal Cissé répond à Moustapha Diop

« On risque de passer de « RTS, Radio télévision Sall » à « RTS, Radio télévision Sonko »

A Monsieur Diop de WALF TV

Vous me permettrez ;

La RTS demeure une chaine de télévision d’État donc, une chaine nationale et publique .

l’État du Sénégal étant son principal bailleur et comme partout ailleurs dans le monde ces chaines nationales sont sous contrôle direct des gouvernants démocratiquement élus par leur peuple et d’où la légitimité d’influencer autant sur leur budget de fonctionnement que sur leur ligne éditoriale.

M Miop

Que ça soit en Europe en Amérique ou en Asie. Ces chaînes nationales partagent la même vocation et il est bien inscrit dans leurs prérogatives la retransmission des activités et/ou des évènements nationaux surtout celles-ci relatives à l’action du gouvernement, discours du président de la république, ses projets de développement et autres initiatives publiques… donc et à fortiori mieux chez-nous au Sénégal où le Président de la république définie la politique de la nation ..donc les sénégalais doivent-être bien informés sur les activités de ce dernier et pourquoi pas même à outrance il y a de quoi au regard de cette lourde responsabilité.

M Diop aucune chaine privée n’acceptera de jouer ce rôle gratuitement. .

La RTS demeure la vitrine de l’État du Sénégal.

Et quelque soit le régime en place.

Promouvoir l’indiscipline la haine ,la violence où tout autre qui est de nature à saper l’État de droit ou de compromettre la cohésion nationale n’est pas des prérogatives de la RTS et cela ne lui convient pas non plus.

Ainsi même si l’élégance démocratique exige beaucoup plus d’ouverture, de diversification et d’accessibilité pour permettre à tout sénégalais de tout bord et de toute coloration politique de pouvoir bénéficier de ses services considérés jusque-là comme relevant du domaine public, je vous suggère plutôt d’inciter à la révision de la loi organique régissant la RTS et cela pour plus d’objectivité dans votre démarche.

Et dans le cadre des réformes annoncées il est inéluctable pour que cet aspect juridique soit pris en compte.

En d’autre part et au regard du discours tenu jusque-là et dans ce domaine précis convenez en avec moi qu’il ne souffre d’aucun doute que les vents du renouveau qui soufflent au Sénégal ne vont pas épargner la RTS

time will tell us comme dise les américains.

M Diop le Sénégal n’a d’existence que de par son peuple et son peuple à affiché son autodétermination à la face du monde.

Il a choisi M Bassirou Diomaye Faye comme 5e Président de la république

Le peuple sénégalais à opté pour le duo Faye/Sonko

Et tout le mal qu’on doit leur souhaiter est de parvenir à réaliser leurs engagements et les promesses tenus et bien entendu cela va nécessiter un temps mais certes raisonnable

Baayilén Boy yi Job

DAFA TÉEL !

Blaise Pascal Cissé