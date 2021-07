Soumaila Manga liste les complots d’état contre les politiciens et activistes

Soumaila Manga sur les complots ourdis par le régime pour salir les politiciens et activistes qui se battent contre la forfaiture et le troisième mandat.

LORSQU’ILS SONT DÉCIDÉS À VOUS SALIR, ILS REMUERONT CIEL ET TERRE POUR Y PARVENIR.

Combien sommes-nous à faire l’objet de diabolisation ?

Combien sommes-nous à faire l’objet d’accusations fallacieuses ?

Combien sommes-nous à faire l’objet de complot ourdi avec la complicité de ceux qui nous sont proches ?

La liste des complots est longue !

Karim Wade pour un enrichissement illicite, avec une vingtaine d’autres personnes, sera le seul jugé, condamné et exilé.

Imam Ndao pour terrorisme, on se rend, finalement, compte que l’enquête a été un scandale.

KHALIFA ABABACAR SALL pour faux et usage de faux, escroquerie mais ils n’ont pas voulu respecter ses droits à un procès juste et équitable.

Ousmane Sonko pour viol et menaces de mort ; ce qui se révèle, dès le départ, être un scénario mal rédigé. Nous avons ensuite assisté à la mobilisation de tout l’appareil d’État pour cette affaire dite privée.

Les prisonniers dans l’affaire de la forêt du Bayotte-Est dont on dit qu’ils ont, injustement, été accusés par les leurs qui, finalement, ont regretté leur acte.

L’affaire du journaliste et chroniqueur judiciaire Pape Ndiaye qui se révèle être un règlement de compte.

L’affaire des faux médicaments de la Patte d’Oie qui se révélèrent être du matériel médical ; là encore un relent de règlement de compte.

L’affaire Kilifeu de Keur Gui montée de toute pièce par un proche ami.

Dans toutes ces affaires, il y a une main invisible qui a tiré les ficelles. Maintenant, ces personnes ont-elles quelque part fauté ou non ? Là n’est pas le débat. Le véritable débat c’est que les faits pour lesquels ces personnes sont poursuivies n’ont rien à voir avec la réalité. Les comploteurs partent d’un acte banal pour en faire un véritable scandale.

J’en parle parce que j’ai vécu l’expérience.

J’ai été accusé de diffamation et je ne sais quoi encore par le maire Abdoulaye Baldé mais il n’a pas jugé nécessaire, au même titre que son avocat et son huissier, de respecter les délais et la forme de la citation directe. Le complot raté

J’ai été accusé d’injures et de menaces par les agents du Crédit mutuel du Sénégal (CMS) après qu’ils ont commis des fautes et délits dans l’exercice de leur fonction. C’est ce qui explique la mission commando de ce vieux Raymond Thiakane qui a remué ciel et terre pour m’envoyer derrière les barreaux.

J’ai été accusé de violence sur une dame qui est d’abord allée porter plainte contre moi le lundi 04 février 2019 pour ensuite venir chercher un accrochage avec moi le mercredi 06 février 2019 à la remise de la convocation. Une plainte avant la commission des faits, c’est inédit.

Lorsque tout ça n’a pas marché malgré que les enquêteurs et les juges ont fermé les yeux sur ces impairs, c’est ce même vieux Raymond Thiakane, âgé de plus de 60 ans, qui chercha à entrer en contact avec mes proches vivant en Guinée-Bissau. Il les a fait venir au Sénégal. Il leur a remis mes documents que j’avais déposés au CMS en ma qualité d’administrateur légal et légitime des bien d’une orpheline dont le papa m’a élevé depuis 21 ans. Il leur a fait croire que J’ai fait :

Détournement d’héritage ;

Faux et usage de faux ;

Escroquerie

Mais, le CMS n’a pas jugé nécessaire de me traduire en justice pour ça. Ses agents véreux ont préféré aller chercher mes parents depuis la Guinée-Bissau pour les utiliser pour leurs propres intérêts.

Les enquêtes ont été confiées à la Brigade des Affaires générales (BAG) et menées par l’adjudant Fall et l’adjudant Guèye. J’ai fait l’objet de trois (03) auditions depuis 2018. Et à chaque fois, je suis retourné tranquillement chez moi. Je me souviens la dernière fois, adjudant Fall m’a dit :

‹‹ Si j’étais convaincu que tu as fait quelque chose, je t’aurais arrêté depuis le premier jour ››.

Et il m’a conseillé de chercher le Code pénal (CP) et le Code de procédure pénale (CPP) édition 2018.

Les enquêtes ont montré que ce dossier était vide. Ce dossier reste un complot monté par le CMS à travers Raymond Thiakane, Momar Dieng, Kayaf Niabaly, Ben Malick Diédhiou avec la complicité de mes parents et certains politicards de Ziguinchor. D’ailleurs, c’est le vieux Raymond Thiakane qui était à la barre face à moi le jour de l’audience, en lieu et place de la partie civile pour défendre ses accusations fallacieuses.

Ils ont soutenu que l’extrait de naissance de l’orpheline est un faux, ce qui se révèle être un mensonge.

Ils ont soutenu que le certificat d’hérédité est un faux, ce qui se révèle être un mensonge.

Ils ont soutenu que l’administration légale des biens est un faux, ce qui se révèle être un mensonge.

Ils ont soutenu que la procuration faite par la défunte maman de l’orpheline l’a été après sa mort, ce qui se révèle être un mensonge.

Ils ont soutenu que le défunt n’est pas Sénégalais, ce qui se révèle être un mensonge.

Ils ont soutenu que je n’ai aucun lien de parenté avec le défunt et que je ne suis même pas Manjack, ce qui se révèle être un mensonge.

Ils ont soutenu que j’ai mis les biens en mon nom propre, ce qui se révèle être un mensonge.

Ce qui est réalité dans cette affaire, c’est que ce sont mes accusateurs qui ont commis les faits pour lesquels je suis poursuivi. J’en ai d’ailleurs parlé a mon avocat qui tout le temps nécessaire pour cette affaire.

Une fausse procuration a été produite pour essayer de jeter le discrédit sur mes documents. Mais, malheureusement pour eux, les failles sont patentes.

Une fausse identité a été produite au bénéfice de la plaignante mais là encore, le crime reste imparfait.

Finalement, adjudant Fall et adjudant Guèye enquêtaient sur des mensonges. Mes accusateurs et leurs complices ont voulu faire de la vérité un mensonge et du mensonge une vérité. C’est qu’ils ont oublié qu’Allah Est Le Meilleur Juge !

C’est pourquoi, lorsque je suis convoqué à la BAG pour être arrêté le 26 novembre 2020 pour ce même dossier qui date de 2018, c’est un autre adjudant du nom de Sow qui m’a arrêté. Alors que les adjudants Fall et Guèye qui ont mené les enquêtes étaient là bas. Le Commissaire Dicko qui a remplacé le Commissaire Gomis savait bel et bien que ce dossier date de 2018. Ma dernière audition porte d’ailleurs la signature du Commissaire Dicko. Mais, le Commissaire Dicko et l’adjudant Sow ont agi sous les ordres de je ne sais quel procureur qui en a fait une affaire personnelle.

C’est pourquoi je suis tombé des nues lorsqu’ils m’ont jeté en prison injustement. Ce fut un kidnapping organisé. Je rappelle que c’est à cinq (05) jours de mon procès que j’ai été placé sous mandat de dépôt injustement. J’ai été jugé en flagrant délit pour un dossier datant de 2018 avec trois (03) auditions effectuées.

Les ‹‹ Médiamenteurs ›› et les ‹‹ Doulnalistes ›› du quotidien ‹‹ Le Témoin ››, ‹‹ Leral.net ›› et une dizaine de sites internet ont lancé une campagne de diabolisation inouïe contre ma personne alors que je pourrissais en prison. Ils ont titré que j’étais en cavale depuis deux (02), que je changeais sans cesse de numéros de téléphone, que c’est la Section de Recherches qui m’a arrêté à partir du traçage de mon téléphone et tant d’autres grotesques mensonges.

J’ai même porté cette affaire devant le CORED qui me demande l’article du quotidien ‹‹ Le Témoin ›› repris par la presse en ligne. J’ai joint le quotidien ‹‹ Le Témoin ›› pour avoir ces articles mais on me fait savoir que je dois d’abord payer 50.000 FCFA pour un abonnement annuel. Quelle escroquerie journalistique !

Je termine en disant qu’après 22 jours de mandat de dépôt, j’ai été jugé et condamné à deux (02) ans assortis de sursis non pas pour les faits relatés ci-haut. Mais, parce que simplement le juge estime que je devais aviser mes accusateurs lorsque j’établissais l’administration légale qui tire sa base légale de la procuration que m’a fait celle qui était détentrice de la puissance parentale. Depuis lors, je reste en attente de mon procès en appel et pour tous les autres dossiers d’ailleurs : 20.000 FCFA d’amende pour celui contre le vieux Raymond Thiakane et trois (03) assortis de sursis pour celui contre la dame.

Soumaila MANGA, Président Debout Pour La Patrie-DLP

Membre Mouvement JUSCA

Candidat ZIGUINCHOR JOGNA à la mairie de Ziguinchor