Soumaila Manga : « Macky a pris des mesurettes contre le Covid-19 »

À L’HEURE OÙ LE PEUPLE S’ATTENDAIT À DES MESURES PHARES ANTI-COVID-19, MACKY-PRÉSIDENT PREND DES MESURETTES

Chaque Sénégalais vit de quelque chose comme tous d’ailleurs. Si certains vivent de leur travail ou grâce au « système D », il faut reconnaître que beaucoup d’autres vivent de leur relation ou du « Tourisme de bureaux ». Et quand on est président, on doit connaître son peuple, savoir que ce peuple est très mobile et en prendre compte avant toute décision.

Surtout lorsque vous avez un pays avec 96,4% des travailleurs dans l’économie informelle et des fonctionnaires qui ne font même pas 1% de la population. Ceci dit que toute décision intelligente doit se faire avec la parfaite maîtrise de cette situation sans quoi la montagne accouchera toujours d’une souris à l’arrivée.

Avec l’apparition de cas contaminés par la Covid-19 dans le pays, une batterie de mesures avait été prise et continue de l’être en fonction de l’évolution de la situation. Et lorsque l’on fait le bilan à mi-parcours, on se rend à l’évidence de leur impertinence.

Celles prises pour endiguer la propagation de la Covid-19 sont telles qu’une frange de la société sénégalaise reste dubitative quant à la crédibilité de nos structures de santé. Il est fréquent, en ces temps qui courent, d’entendre certaines personnes dire qu’elles n’iront pas à l’hôpital pour y être retenue comme porteuse de Coronavirus.

C’est parce qu’une communication malheureuse a été menée sur cette pandémie au point que l’on est arrivé à stigmatiser un pan important de notre société. Les cas contaminés et ceux guéris de la Covid-19 de même que la Diaspora ne diront pas le contraire.

Le « Restez chez vous » sans cesse répété aux populations a plutôt l’aire du « Covid-business » qu’à de la sensibilisation. Des porteurs de voix payés pour nous ressasser « Restez chez vous » ne font que remplir leur part du contrat.

L’état d’urgence et le couvre-feu ne visent qu’à mettre les Sénégalais au « Garde-à-vous » ; hormis ça, ils n’ont aucune autre utilité. Aucune ordonnance, celle prise ces jours-ci étant du réchauffé, n’a encore changé grand-chose dans le vécu quotidien des Sénégalais.

La libre circulation a cours en plein couvre-feu ; la preuve par cette soirée privée organisée et ralliée par une fille avec la complicité d’un policier, laquelle finit par y rendre l’âme. Sans parler des transports clandestins de personnes de villes en villes et le trafic sur les autorisations de circuler.

En plus de cela, laisser les gens vaquer à leurs occupations toute la journée et ensuite les entasser dans les maisons de 20h à 06h nous semble plus dangereux. Surtout quand on sait l’état de promiscuité qu’il y a à Dakar et dans certaines grandes villes du pays. C’est comme qui dirait « Allez choper le virus dehors et revenez contaminer vos proches ».

Nous n’avons de cesse de répéter que la solution se trouvait dans la « Détection active » et la « Mise en quatorzaine » des « Potentiels importateurs » à leurs frais. Mais le pouvoir a préféré nous faire subir la « Corona violence » pour ensuite nous bercer de ses « Corona vivres » qui sont une sorte d’obole nous rappelant le « Riz-férendum » en 2016.

Quelle est vraiment la pertinence de la dotation des vivres au million de ménages quand on sait que cette obole ne tiendra même pas le temps d’une quinzaine ? 69 milliards distribués à un million de ménages, après en avoir soustrait les bénéfices de prestataires, ne feraient même pas une dotation équivalente à 50.000 FCFA par ménage.

Ce à quoi le peuple s’attendait, c’est la prise en charge globale des factures d’eau et d’électricité, en plus du loyer. Cette mesure est d’autant plus pertinente quand on sait que la baisse drastique du prix du baril de pétrole est une réalité, 23,21 dollars à ce jour. À cela, devrait s’ajouter l’injection de liquidités dans l’économie sénégalaise afin que chacun, en ce qui le concerne, puisse sentir l’impact sur son vécu quotidien.

Cette mesure aurait permis au pouvoir, pour ce qui concerne le loyer, de faire d’une pierre deux coups. Le paiement du loyer devrait être conditionné à l’enregistrement de tous les contrats de location. Cela aurait, par la suite, permis au pouvoir de récupérer toutes les taxes foncières avec le redressement fiscal qui ferait gagner énormément de milliards au Trésor public et aux collectivités territoriales.

Malheureusement, Macky-président rate encore le coche en préférant du trompe-l’œil au nécessaire. Les décisions qu’il a prises pour lutter contre la Covid-19 sont aujourd’hui un désastre car plongeant le pays dans un marasme économique sans précédent.

Et ni le paiement des 302 milliards dus aux fournisseurs de l’Etat, ni les 100 milliards dédiés à l’appui direct des secteurs de l’économie les plus durement touchés par la crise, encore moins les 200 milliards consacrés au mécanisme de financement accessible aux entreprises affectées ne pourront changer cette donne.

Des milliers de jeunes conducteurs de motos Jakarta, idem pour les transporteurs, sont dans un dénuement total suite aux décisions prises pour réguler les transports de personnes. Les filles de joie qui fréquentaient les bars et boîtes de nuit deviennent plus exposées à toute sorte de risques avec ce que cela pourrait engendrer dans la société sénégalaise toute entière. La plupart des aides familiaux sont au chômage et les enseignants des écoles privés ne savent pas à quel saint se vouer.

Même le personnel des lieux de culte, rappelons que le culte nourrit son homme, chôme alors qu’il était possible d’assurer le fonctionnement par une équipe restreinte en appliquant la distanciation sociale. Une idée venue d’un religieux voudrait qu’un acte symbolique soit instauré dans les lieux de culte à l’image de la cérémonie de levée des couleurs, sobre et symbolique, au 60ème anniversaire de notre indépendance.

À l’heure où les arboriculteurs et sylviculteurs de la Casamance attendent d’écouler leurs produits comme l’anacarde, la mangue, l’orange, la pamplemousse ou le Saba senegalensis plus connu sous l’appellation de « Madd », le pouvoir prend des décisions qui les précarisent davantage.

Pendant que le peuple trinque des mesurettes qu’il a prises, Macky-président s’achemine tranquillement vers sa « Corona victoire ». Après, il finira par s’autoproclamer héros de la lutte contre la Covid-19 et peu importe le nombre de Sénégalais qui en pâtira.

Et le peuple doit, aujourd’hui, se réveiller car il est possible d’endiguer la propagation du virus sans le faire souffrir davantage car nous avons un « Covid-Sénégal » spécial.

Le peuple doit, davantage, se réveiller parce que le « Covid-business » prend le pas sur les véritables enjeux de la lutte anti-Covid-19 quand on voit la propagande qu’il y a autour des « Corona vivres » et du « Restez chez vous » ressassé aux Sénégalais.

Le peuple doit, surtout, se réveiller parce que Macky-président semble préoccupé uniquement par sa « Corona victoire » qui engendrera des dividendes politiques et financiers.

Soumaila MANGA, président Debout Pour La Patrie-DLP

Membre du Mouvement JUSCA

Candidat à la mairie de Ziguinchor