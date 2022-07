Soutien à Benno…Mansour Sy Djiamil désavoué par des membres de son parti

Le départ de Serigne Mansour Sy Djamil de la coalition Yewwi Askan Wi et son soutien à Benno Bokk Yakaar commencent à lui couter très cher. Dans un communiqué reçu par Xibaaru , la coordination communale de Bes Du Naak à Malika a décidé de suspendre ses activités politiques au sein du parti du marabout-politicien.

« Suite à la décision prise par le directoire National du parti BES DU NAAK de se retirer de la coalition Yewwi Askanwi (YAW) et de soutenir la coalition Benno Book Yakar (BBY) pour le compte des législatives de ce 31 juillet 2022. La coordination communale de Malika s’est réuni en urgence pour statuer sur la portée et la pertinence de la décision du directoire National. La CC, après de larges discussions, l’assemblée décide de suspendre toutes activités politiques au sein du parti BES DU NAAK et demande aux militants et sympathisants de la commune de Malika à se mobiliser pour voter massivement la liste de la coalition Yewwi /wallu lors des législatives du 31 juillet 2022 », lit-on dans un communiqué.