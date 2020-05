Spoliation Foncière : Un pétition lancée pour sauver le Phare des Mamelles !

TOUCHE PAS AUX TERRES DU PHARE DES MAMELLES

Construit en 1864 par les colons français, soit un an avant le port, le phare des Mamelles sert depuis lors de repère aux navigateurs. Tous les soirs, son faisceau blanc apparaît dans le ciel à la tombée de la nuit à raison d’une rotation toutes les cinq secondes, il est visible à une distance de 53 km.

Le phare des Mamelles est un phare situé sur la presqu’île du Cap-Vert, à environ 4 km au sud-est de la pointe des Almadies — l’extrémité occidentale Le site géologique des Mamelles est inscrit à la liste des sites et monuments historiques classés ; il fait ainsi l’objet d’une protection règlementaire particulière et est ainsi « non aedificandi ».

Rare espace vert encore non encore totalement détruit par l’urbanisation sauvage et l’occupation anarchique du littoral de Dakar, il fait cependant l’objet de bien des convoitises de la part de promoteurs immobiliers et autres responsables privilégiés proches des pouvoirs politiques et financiers qui pensent avoir un droit de vie sur tous les biens communs.duLe phare des Mamelles est le premier phare d’atterrissage de cette partie de l’Afrique. Son histoire est donc très liée à celle de toute la zone de l’Afrique de l’Ouest ouverte sur l’océan atlantique.

Servant de repère aux bateaux et aux avions dans toute cette partie de l’océan atlantique, le phare est alors un patrimoine historique à préserver et à défendre pour les générations futures, mais aussi pour la sécurité aérienne et maritime continent africain — dans la ville de Dakar (Sénégal), sur la plus occidentale et la plus grande des deux collines volcaniques coniques nommées les Mamelles.

Le phare c’est un point de repère pour les marins et les grands bateaux.

