Stade Diamniadio : Un fan frustré déverse sa colère sur Seydou Sané

Lettre ouverte à M. Seydou Sané : Un peu d’empathie s’il vous plaît Monsieur !

1- Malgré le fait que tous les billets ont été achetés, le stade n’était pas plein. D’ailleurs depuis le match contre l’Égypte, le stade n’a jamais affiché plein lors d’un match de l’équipe nationale. Donc l’argument selon lequel « on craignait un stade creux » ne tient pas

2- L’organisation a toujours fait défaut lors des matches de l’équipe nationale. Hier, une ruelle de 100m menant au stade a été fermée aux supporters détenant des billets de 5000, 10.000, 3000 etc… Pis, on nous demandait de contourner la sphère ministérielle et marcher encore des kilomètres pour entrer. La conséquence : beaucoup de supporters sont arrivés en retard comme Allez Casa qui n’a pas assisté au premier but.

3: A l’entrée du stade, des forces de l’ordre trop zélées arrachaient et jetaient la nourriture de ces pauvres supporters qui était destinée au « Ndogou ». Même les dattes (Tandarma) n’étaient pas acceptées. Heureusement que certains ont pu faire entrer leurs dattes et partager avec les supporters. Pas d’eau, pas de nourriture, pas de dattes alors que nous sommes en plein Ramadan. Et pourtant la plupart d’entre vous VIP s’est précipitée dans la salle pour prendre votre Ndogou et rater le 3e but. Je rappelle que même le speaker a accusé quelques secondes de retard avant de dire « but pour le Sénégal »

4- En privant les gens de nourriture, vous avez imposé des restaurants qui vendent le sandwich à 2500f, une tasse de café à 500f alors que la plupart de ceux qui achètent des billets de 5000 ou 10mil n’ont pas les moyens. Résultat, les supporters étaient affamés pendant que vous vous la couliez douce en tribune VIP

5- A la sortie du stade, les gens font 2h de temps pour quitter Diamniadio à cause de stationnements clandestins alors que tout va bien pour vous à l’intérieur du stade avec un parking aux normes.

La liste est loin d’être exhaustive mais M. Sané, je crois que les supporters méritent respect et considération. Nous sommes la raison d’être de l’équipe nationale. Nous étions là pendant que l’armoire était vide, alors un peu d’empathie pour ces gens qui ont quitté les coins et recoins du Sénégal pour venir voir Sadio Mané, Gana Gueye, Illiman Ndiaye etc….

De la part d’un supporter frustré et qui a failli être privé de sa passion.

M. Sané, la passion ne s’achète pas, elle se vit!

Revoyez l’organisation des matches, Diamniadio c’est catastrophique avant, pendant et après !