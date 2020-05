Stigmatisation : Dr Moussa Thior pointe du doigt la communication du ministère de la santé

Invité, ce dimanche, de l’émission Grand Jury, le Docteur Pape Moussa Thior, n’approuve pas la stratégie de communication des autorités sanitaires, ce dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Qui estime qu’une faille dans la communication du ministère de la santé et de l’cation sociale favorise la stigmatisation tant décriée par le chef de l’Etat.

« Le chef de l’Etat et le ministre (de la Santé) ont pointé du doigt la stigmatisation. Mais pour régler un problème, il faut savoir d’où il vient. La stigmatisation vient de notre façon de communiquer. A 10H00, on fait un bulletin, on dit qu’il y a des cas communautaires et si ces derniers sont à Guédiawaye (banlieue), les gens sont complètement sur les nerfs », confie l’ancien directeur du programme de lutte contre le paludisme , sur les ondes de la Rfm à Babacar Fall.