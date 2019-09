Succession de Macky Sall : La guerre lancée au sein de la mouvance présidentielle

Au regard de la constitution, le Président de la République Macky Sall ne peut pas se présenter à un troisième mandat. Il n’a pas encore bouclé un an de règne pour son second et dernier mandat, que déjà dans les rangs de sa majorité, se mène en sourdine la guerre pour sa succession. Aliou Sall, le maire de Guédiawaye avait vendu la mèche, lorsqu’au plus fort de la polémique sur l’affaire Pétro-Tim, il indexait des adversaires tapis à la présidence, qui remueraient ciel et terre, afin de l’évincer dans la course pour la succession de Macky Sall.

L’hebdomadaire Jeune Afrique avait lui aussi consacré un article sur les potentiels candidats à la succession de Macky Sall, qui se trouvent dans le giron présidentiel. Tout ceci, pour montrer qu’en perspective de 2024, les potentiels candidats à la succession de Macky Sall qui se trouvent dans la mouvance présidentielle, ne vont s’accorder aucun cadeau.

Un des alliés de la mouvance présidentielle, Maodo Malick Mbaye vient de mettre sur pied un nouveau mouvement dénommé « Taxaawu Macky ». A peine, ce mouvement installé, il jette à la face de tout le monde : « Un vent successoral qui souffle de manière prématurée sur ce régime est en train de plomber l’action du gouvernement ». Il confirme ainsi Aliou Sall qui soutient que ses grands adversaires sont dans le camp présidentiel. Il faut aussi voir la manière dont certaines directives présidentielles sont en train d’être conçues pour comprendre comment ce vent successoral, comme le dit Maodo Malick Mbaye, est en train de plomber l’action du gouvernement.

Même si la Présidente du Conseil économique social et environnemental soutient qu’elle « trouve indécent que la question du dauphinat se pose », comme pour mettre en garde sur les risques que la mouvance présidentielle encourt, la guerre pour la succession de Macky Sall est lancée, et elle pose problème, en l’absence d’un véritable leadership capable de fédérer toutes les forces qui se trouvent aujourd’hui autour du Chef de l’Etat.

La rédaction de Xibaaru