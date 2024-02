Suspension de internet : Colère des travailleurs du secteur des télécoms

L’internet mobile est à nouveau coupé ce lundi, une décision qui n’est pas sans conséquence pour les opérateurs mobiles. Une décision que dénonce les syndicats des travailleurs du secteur des télécommunications, dans un communiqué, convient la presse demain à un point de presse.

« Encore une fois de plus, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique vient d’ordonner la coupure de l’internet mobile. Ainsi, nous les Syndicats des Travailleurs des opérateurs de Télécommunications : SYTS (Syndicat des Travailleurs de Sonatel), SNTPT (Syndicat National des Travailleurs des Postes et Télécommunications) section Sonatel, SNTS (Syndicat National des Travailleurs de Sentel) et SNTPT (Syndicat National des Travailleurs des Postes et Télécommunications) section Expresso vous invitons à notre conférence de presse qui se tiendra le 14 février 2024 à la permanence du SYTS (L’immeuble de la Grande Poste, près du marché Kermel) à partir de 10 heures », lit-on dans un communiqué. Ces syndicats décrètent une présence négative pour la journée de 14 février 2024 et un port de brassards rouges pour la même journée.