Symposium international Préventica : Huit (8) entreprises primées

Les journées dédiées à la prévention des risques professionnels et la santé au travail (Symposium international Préventica) ont vécu. Pendant 3 jours plus de 4500 participants, experts internationaux et pratiquants ont réfléchi et échangé leurs expériences à travers des panels de haut niveau sur la santé et la sécurité des travailleurs en Afrique de l’ouest. La cérémonie de clôture a été ponctuée par une remise de prix à 8 entreprises pour leurs performances dans la gestion de la prévention des risques.

Les rideaux sont tombés sur le 3ème Forum international Préventica sur la maitrise globale des risques professionnels en Afrique de l’ouest à l’initiative de la Caisse de sécurité sociale du Sénégal et l’institut de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres). Des journées qui ont enregistré la participation d’une centaine d’exposants et de plus de 4500 visiteurs professionnels venus d’une douzaine de pays à travers le monde.

Trois jours durant, les panélistes ont eu droit à des symposiums avec les responsables Hygiène, Sécurité, Environnement et Qualité (HSEQ) sur la prévention des risques professionnels dans les secteurs du pétrole et du gaz, des Btp et des mines et la mise en place de mécanismes pour l’accompagnement des intérimaires qui constituent le noyau dur du fonctionnement et de la production avec la manutention dans le but d’obtenir une réduction drastique du nombre d’accidents dans le milieu professionnel et surtout l’appropriation d’une bonne culture sécuritaire préventive dans les entreprises.

L’occasion a aussi été au cours d’autres panels d’échanger sur les risques de l’intelligence artificielle avec comme prétexte la digitalisation de l’économie numérique avec les normes de protection requises. Mais également sur la gestion et le transfert des exigences aux entreprises sous-traitantes. L’apothéose de ces rencontres de Dakar, a été la cérémonie de clôture au cours de laquelle des distinctions ont été attribuées à huit entreprises qui se sont le plus illustrées dans la gestion et le respect des normes et standards de sécurité et de santé en milieu professionnel.

« Au total 8 prix ont été décernés et c’est plus de 100 pays qui l’ont distribué et c’est toujours des éléments bonifiant pour pouvoir être au top, mais également un pas de plus dans tout ce qui est normalisation. Donc je voudrais féliciter toutes ces entreprises qui ont eu à bénéficier de ces distinctions et je suis persuadé que l’exercice ne s’arrêtera pas en si bon chemin », a-indiqué Assane Soumaré Directeur général de la Caisse de sécurité sociale avant de confondre en remerciement l’ensemble de ses collaborateurs à sa tête Mme Marie Diallo qui a eu à « dérouler l’ensemble des cahiers de charge de concert avec l’association internationale de sécurité sociale pour l’organisation et la réussite de ce 3ème symposium Préventica 2022.

Auparavant la directrice de la prévention a tenu à souligner que « la sélection et le classement des lauréats ont été difficiles à réaliser au regard du niveau de qualité de certaines organisations « notamment leur « bonne gestion et la qualité de sécurité sociale très bien élaborée ».

Aly Saleh