Syna Cissokho : « Ce remaniement vaut son pesant d’or… »

Syna Cissokho, Président du Conseil départemental de Tambacounda : « Ce remaniement vaut son pesant d’or… »

Encore une fois de plus, son excellence Monsieur le président de la république Macky Sall vient de montrer à la face du monde sa sagacité, sa capacité d’écoute, son sens de l’anticipation et sa merveilleuse faculté à insuffler à temps opportun un souffle nouveau à toute la nation avec ce remaniement.

Après le dialogue national initié, malgré une victoire éclatante à la présidentielle 2019, après les performances réalisées dans la lutte contre la COVID 19 saluées par toute la communauté internationale et qui auraient pu légitimement le figer dans des certitudes et l’autosatisfaction , le Président de la République férocement attaché à une gouvernance vertueuse et inclusive et à travers un remaniement ministériel, a matérialisé sa volonté inébranlable et maintes fois affirmée de s’ouvrir à toutes les compétences de ce pays prêtes à servir loyalement la nation. Tout en élargissant la base populaire de son régime avec ce remaniement, il met à contribution des hommes et des femmes politiques remarquables qui, eux aussi, ont eu le mérite de répondre à son invite.

Seuls les grands hommes d’Etat alors qu’ils sont au summum de leur art et de leur pouvoir savent élégamment inviter à leur table d’autres acteurs pour les intérêts supérieurs de la nation. Ne serait-ce que pour cela, ce remaniement vaut son pesant d’or car inaugurant un nouvel esprit de collaboration, une nouvelle forme de démocratie faite d’empathie et de solidarité.

Notre conviction profonde, est que d’ici peu tous les dignes fils de ce pays, épris de paix, soucieux de l’avenir de cette nation, et conscients des enjeux et défis qui assaillent toute la sous-région, rejoindront prestement le Président de la République et sous sa conduite mèneront le Sénégal vers l’émergence économique et sociale.

Pour ma part, je lui réitère ma confiance et ma fidélité et réclame haut et fort le titre de « bayfall de Macky Sall » car convaincu qu’il nous mène vers des « prairies » vertes et luxuriantes.

Depuis 2012 le Président Sall a tellement semé, qu’il est venu le temps de la grande récole. Aucun bras ne sera de trop pour cela.

« La moisson est abondante mais les ouvriers peu nombreux »

C’est ainsi qu’il faut comprendre cette ouverture du Chef de l’Etat avec le remaniement et le grand rassemblement qui se forme aujourd’hui inéluctablement et avec ténacité autour de sa personne

Ici à Tamba tous les grands projets initiés par le conseil départemental ont trouvé un écho favorable auprès du Président de la république :

Le marché sous régional dont la construction a débuté depuis 2017

La réhabilitation du centre de formation de Missirah qui en principe ouvrira ses portes à l’ouverture prochaine

La construction d’un Daara moderne à Tamba

La réhabilitation du lycée Mame Cheikh Mbaye qui est en cours

Et tout récemment, vous êtes tous au courant qu’ici même à Tamba concomitamment à la réhabilitation du chemin de fer Dakar-Tamba, il sera réalisé un terminal à container.

Pour ce dernier projet, rappelons que dans sa version un peu plus globalisante, on parlait de port sec et cela figurait dès 2015 dans notre plan départemental de développement. En 2016 nous avions mis à la disposition du chef de l’Etat un document qui synthétisait cette idée de création de port sec à Tambacounda. Et c’est pourquoi depuis 2017 avec le directeur de l’ARD, monsieur Aziz Tandia et le représentant de la société civile, monsieur Alassane Guissé, nous étions les 03 Tambacoundois présents dans le comité de pilotage national présidé à l’époque par le ministre des infrastructures, M. Abdoulaye Daouda Diallo, qui a commandité et reçu en 2018 le rapport définitif de l’étude de préfaisabilité pour la création d’un port sec à Tambacounda.

Si nous ajoutons à tout cela les actions du PUDC, de PROMOVILLES et tant d’autres projets et programmes en termes de réalisation de forages, de construction de routes, de structures sanitaires et scolaires ainsi que la réhabilitation de l’aéroport de Tamba prévue très prochainement, il est aisé de comprendre pourquoi nous de Tamba restons attachés au président de la république qui en retour affiche chaque jour à l’endroit de nos populations une sympathie agissante et réconfortante.

Pour un Sénégal prospère et émergent soyons tous unis autour de notre cher président, l’inusable, l’incontournable et l’incomparable Macky Sall.

*Texte introductif à la conférence de presse du mardi 3 novembre 2020 à Tamba sur le remaniement

Syna Cissokho

Président du conseil départemental de Tamba

Haut conseiller des collectivités territoriales