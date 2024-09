Taxawu : Me Moussa Diop envoie Khalifa et Barth à la retraite

Taxawu Sénégal n’a presque plus d’avenir politique. C’est l’avis de Me Moussa Diop, après la démission massive de vingt six cadres et responsables de ladite coalition.

«Khalifa Sall aura 75 ans en 2029, il ne pourra plus se présenter à des élections, il ne pourra plus être candidat à des élections présidentielles au Sénégal», a déclaré Me Moussa Diop.

Et pour Barthélémy Dias, il a commis l’erreur de négocier avec Macky Sall, selon Me Moussa Diop, qui pense qu’il n’y a presque plus d’avenir politique pour la coalition Taxawu Sénégal. « C’est maintenant Taxawalu », a-t-il lancé sur sans limites Tv, repris par Senego. Et cette situation s’empire avec la récente démission de 26 cadres et responsables de la plateforme qui ont décidé de prendre en main leur avenir politique.