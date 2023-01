Tensions politiques : Le message fort de Thierno Madani Tall

La ziara annuelle Cheikh El Hadj Seydou Nourou Tall et Cheikh Mountaga Ahmad Tall a été clôturée hier par la cérémonie officielle, marquée par un discours fort de Thierno Madani Tall. Après le président de la République, le ministre de l’Intérieur et sa délégation étaient l’hôte du Serviteur de la Hadra omarienne, Cheikh Mouhammad Madani Tall, qui a livré un discours d’une forte actualité, au moment où les tensions politiques se font sentir, où les réseaux sociaux qui menacent la cohésion et les valeurs sociales.

Sur le thème « La responsabilité partagée dans la préservation de la coexistence pacifique », le khalife de Cheikh Mountaga Ahmad Tall, a rappelé que « la coexistence pacifique entre les êtres humains, malgré leur différence de couleur, de civilisation et de culture, est l’une des valeurs prônées par l’islam, qui est une religion de paix et de concorde », mais aussi « l’une des hautes valeurs morales pour le parachèvement desquelles, le meilleur des créatures, notre prophète Mouhammad ». Il a souligné qu’« une nation ou une tribu qui a perdu ces valeurs et vertus, aucune histoire ou gloire n’est mentionnée ».

Selon Emedia, e Président de la Ligue des Oulémas a également indiqué que « l’effort d’entretenir et de garantir la pérennité de cette paix et cette concorde est une responsabilité, qui, dans la mesure du possible, incombe à tous et à tous les niveaux : religieux, social, politique et médiatique ». Thierno Madani Tall a donné l’exemple des ancêtres, hommes de valeurs comme Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall. « Ils étaient de véritables chantres de la vérité qui ne craignaient, dans le sentier de Dieu, le blâme de quiconque ou la menace d’aucun souverain. Leur action était guidée par la lanterne de la victoire de l’islam et du service rendu à la sunna prophétique. Ils ne manquaient jamais de rappeler aux autorités et aux dirigeants politiques, en particulier, de remplir leur devoir envers les citoyens, de ne pas attiser la discorde, et d’éviter tout ce qui pourrait engendrer des conséquences indésirables », a ajouté le guide religieux.

Mais Thierno Madani Tall a aussi, subtilement, exhorté les politiques à plus de responsabilité quant aux risques liés à la découverte des ressources pétrolières et gazières. Et il a formulé des prières dans ce sens : « Que les premières gouttes de pétrole et de gaz qui verront le jour au cours de cette année soient accompagnées par la bénédiction d’Allah (SWT) pour le développement et la prospérité socio-économique de notre chère nation. »