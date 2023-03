Tensions politiques : Sonko et Macky invités au dialogue

Le Collectif des organisations de la Société civile pour les élections (Cosce) invite les acteurs politiques à se ressaisir en privilégiant le dialogue nécessaire dans un contexte lourd de tension. A ce propos, la déclaration de Alassane Seck de la Ligue sénégalaise des droits de l’Homme (Lsdh) et membre du Cosce est édifiante : «Le Cosce appelle à l’apaisement et interpelle les acteurs politiques au sens élevé de la responsabilité pour préserver la démocratie, la paix et la cohésion sociale. Le Cosce s’engage aujourd’hui plus qu’hier à lutter pour la préservation des acquis démocratiques, demande de mettre fin à toute tentative restriction de l’espace public et des libertés.

Enfin, le Cosce exhorte les acteurs politiques à se retrouver autour d’une table pour renouer le fil du dialogue afin de créer les conditions d’une Présidentielle crédible et apaisée en 2024.». «La politique est un débat d’idées», a-t-on l’habitude de dire, mais au Sénégal, on semble ignorer cette assertion en croyant que la politique se résume à des problèmes de personnes et à des invectives. Ce que déplorent les membres du Cosce.

«Le second point concerne le contexte politique. Depuis les évènements de mars 2021, notre pays est en proie à une tension politique persistante, qui menace gravement la paix et la cohésion sociale. La rivalité entre le pouvoir et l’opposition est passée de l’adversité à l’animosité. Le 16 mars dernier, dans plusieurs localités du Sénégal, plusieurs morts et de nombreux blessés en sont une épouvantable illustration. Constatant qu’à onze mois de l’élection présidentielle de février 2024, les appels à la résistance aux Forces de l’ordre et à l’insurrection judiciaire risquent d’installer une instabilité politique, sociale et économique durable», préviennent les membres de cette plateforme regroupant les organisations de la Société civile.

«Constatant que la Justice fait l’objet de suspicions graves de partialité, du fait de contentieux politico-judiciaires ; constatant une escalade répressive continuelle des usages répressifs et inappropriés de la force légale», le Cosce «condamne avec fermeté, le traitement que les Forces de l’ordre ont fait subir à Ousmane Sonko» en marge du procès du 16 mars entre le leader du parti Pastef et le ministre Mame Mbaye Niang. «Cette violence est d’autant plus incompréhensible et inacceptable que ces derniers n’avaient ni mandat d’amener ni mandat d’arrêt», dénonce le Cosce.

Le Cosce de «déplorer», par ailleurs, «les attaques d’où qu’elles viennent et condamne la dégradation des biens d’autrui occasionnée par les manifestations» avant de «rappeler à l’Etat son rôle de garant de l’équilibre et de l’impartialité dans le dossier, qui oppose le maire Ousmane Sonko et le ministre Mame Mbaye Niang». «Les Sénégalais ont choisi l’Etat de Droit et la démocratie pour vivre ensemble. Cela requiert un Etat juste et une institution judiciaire impartiale ; une condition essentielle au rétablissement de la confiance entre la Justice et les justiciables», font savoir ces organisations de Société civile.

Au sujet de la révision exceptionnelle des listes électorales, le Cosce juge «très court» le délai imparti à cette opération en demandant que ce «ça soit allongé afin de permettre une inscription massive des citoyens sénégalais, le délai de la révision exceptionnelle du 6 avril au 5 mai». «(…) Il s’agit d’une période cruciale pour les électeurs, notamment pour les primo-votants et ceux qui désirent effectuer une modification de leur adresse électorale», fait-on remarquer. Avant d’ajouter : «Le Cosce rappelle à l’Etat que les élections sont le procédé par lequel le Peuple souverain désigne ses représentants. Pour être crédible, tout processus électoral doit reposer sur un contrôle citoyen qui en a garanti la transparence. Ce contrôle citoyen s’exprime à travers la participation citoyenne, qui permet de renforcer la légitimité des dirigeants élus.»

A propos du troisième mandat que chercherait à mettre la main le camp de la majorité, Babacar Guèye, un autre membre du Cosce, dit avoir alerté sur cette question en anticipant sur le débat qu’elle suscite aujourd’hui. (Voir par ailleurs). Le Collectif des organisations de la Société civile pour les élections (Cosce) s’exprimait hier lors d’un point de presse. Celui-ci a partagé ses analyses et ses perspectives «sur les enjeux électoraux».

