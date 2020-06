Terres reçues de l’Etat : Madiambal Diagne s’explique !

Il circule sur des réseaux deux documents portant attribution de terrains me concernant. Je tiens à préciser que le terrain sur Niaga Peulh est un lot que j’ai acheté auprès de Mamadou Pierre en 2013 et j’ai eu à introduire une demande de régularisation auprès des services compétents de l’État. Le deuxième document est une notification d’une attribution foncière pour le Compte de la SCI Pharaon sur Bambilor. Notre société n’a jamais formulé une demande sur le site et cette attribution spontanée n’a jamais été suivie d’effet. Nous n’avons accepté aucun bail sur cette attribution et pour cause. Toutes ces informations sont vérifiables auprès des services des domaines.