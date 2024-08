Thiaroye 44 : Vers une Nouvelle Ère de Relations Franco Sénégalaises

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, dans une déclaration passionnée, remet en question l’approche de la France concernant la reconnaissance tardive des tirailleurs africains exécutés à Thiaroye en 1944. Cette prise de position marque un tournant dans les relations franco-sénégalaises, illustrant une volonté de réécrire l’histoire coloniale d’un point de vue africain. La décision de la France d’accorder le statut de « Morts pour la France » à six soldats africains, 80 ans après les faits, soulève des questions sur la sincérité et l’exhaustivité de cette reconnaissance.

La Remise en Question de l’Histoire Coloniale

La déclaration d’Ousmane Sonko souligne la nécessité de réévaluer l’histoire coloniale. Il remet en question le droit de la France à déterminer unilatéralement les détails et l’étendue de cette reconnaissance tardive. Cette position reflète un désir croissant en Afrique de reprendre le contrôle du récit historique, remettant en cause les versions longtemps dominées par les anciennes puissances coloniales.

La Souveraineté dans la Narration Historique

La déclaration de Sonko met en lumière un aspect crucial de la souveraineté : le droit de raconter sa propre histoire. En affirmant que la France ne peut plus « ni faire ni conter seule ce bout d’histoire tragique », il revendique le droit du Sénégal et de l’Afrique à définir leur propre narrative

historique. Cette position reflète une volonté de s’émanciper des interprétations historiques imposées par les anciennes puissances coloniales.

La Reconnaissance et ses Limites

La reconnaissance par la France de six tirailleurs comme « Morts pour la France » est perçue comme insuffisante par Ousmane Sonko. Il souligne les limites de cette démarche, arguant qu’elle ne reflète pas l’ampleur réelle du massacre de Thiaroye. Cette critique met en lumière le fossé entre les gestes symboliques et les attentes de reconnaissance complète et de justice historique exprimées par les nations africaines.

L’Impact sur les Relations Franco-Sénégalaises

La déclaration d’Ousmane Sonko marque un tournant potentiel dans les relations franco sénégalaises. En remettant en question l’approche unilatérale de la France, il ouvre la voie à un dialogue plus équilibré sur l’histoire partagée. Cette position forte pourrait conduire à une réévaluation des relations diplomatiques, économiques et culturelles entre les deux pays, poussant vers une dynamique plus égalitaire et respectueuse des perspectives africaines.

La Commémoration du 80e Anniversaire

Le 80e anniversaire du massacre de Thiaroye en 2024 s’annonce comme un moment crucial pour le Sénégal. Ousmane Sonko suggère que cet événement sera l’occasion de « donner un nouveau sens à ce douloureux souvenir ». Cette commémoration pourrait être l’occasion de réaffirmer la souveraineté sénégalaise dans l’interprétation de son histoire, tout en invitant à une réflexion plus large sur l’héritage colonial et ses implications contemporaines.

Les Implications pour l’Afrique

La position ferme du Sénégal sur la question de Thiaroye pourrait avoir des répercussions dans toute l’Afrique. Elle encourage d’autres nations à réexaminer leur histoire coloniale et à revendiquer leur droit à la narrer. Cette approche pourrait renforcer la solidarité panafricaine, stimuler des demandes de justice historique et de réparations, et promouvoir une éducation décolonisée. De plus, elle pourrait influencer la manière dont les pays africains interagissent diplomatiquement avec leurs anciens colonisateurs.

Vers une Nouvelle Ère de Relations Internationales

La déclaration d’Ousmane Sonko sur Thiaroye symbolise un changement de paradigme dans les relations internationales. Elle appelle à une nouvelle ère où les nations africaines ne sont plus de simples récipiendaires de reconnaissance, mais des acteurs égaux dans la construction de la mémoire historique et des relations diplomatiques. Cette approche pourrait conduire à des dialogues plus équilibrés sur l’histoire coloniale, à des demandes de réparations plus substantielles, et à une redéfinition des partenariats internationaux basés sur le respect mutuel et l’égalité.

Par Dénango Sarré, le 31 Juillet 2024