Thierno Alassane Sall refuse de signer la charte de non-violence

Thierno Alassane Sall ne compte pas signer la charte de la non-violence en vue des prochaines échéances électorales. Le leader de la République des Valeurs s’en est aussi pris au Cadre Unitaire de l’Islam et à la plateforme Jaami Rewi.

« Je ne la signerai pas parce que je pense qu’il faut qu’on arrête d’être entre la chèvre et le chou chaque fois que la situation est difficile dans ce pays. Il faut faire un examen sérieux de la situation du pays et situer la responsabilité des uns et des autres », a déclaré Thierno Alassane Sall dans le Jury du dimanche de la Rfm.

Pour le leader de la République des Valeurs (RV), il y a des injustices dans sur la plan politique qui n’ont jamais été dénoncées par les initiateurs de la charte de non-violence.

« J’entends pas les gens quand des bureaux de distribution de cartes d’électeurs sont faits dans des conditions abjectes. J’entends pas les gens, quand Djibril Ngom, qui devait se retrouver dans un Palais de justice, est vu au Palais de la République et traité comme un héros, c’est une violence extrême, parce que ces gens ont fait des efforts pendant des mois pour rassembler leurs listes. J’entend pas ces gens condamner ces choses là », a-t-il fait savoir.

« Il est facile après de vouloir mettre les victimes après leurs bourreaux et de leur dire, qu’ils se taisent… Le bourreau lui, il est à l’aise dans cette affaire là, mais quid des victimes. Quid de nous dont on sabote sans arrêt, tout ce qu’on est en train, de faire, pour qu’il ait une démocratie saine et sérieuse dans ce pays », rajoute Thierno Alassane Sall.