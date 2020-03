Tiken Jah Fakoly demande à ADO, Gbagbo, Bédié et Soro de…dégager

Invité sur l’émission «Le débat africain» sur RFI, du dimanche dernier, la star mondiale du reggae Tiken Jah Fakoly est revenu sur la crise qui secoue la Côte d’Ivoire depuis plusieurs mois déjà et lance un appel à la vieille classe politique.

Pour Tiken Jah Fakoly, il est temps que la Côte d’Ivoire retrouve la paix définitive mais à condition que la vieille classe politique qu’il qualifie d’ailleurs de «génération palabre» décide de se retirer pour laisser la jeune génération poursuivre les œuvres pour la préservation de la paix et de l’unité nationales en Côte d’Ivoire.

«Il est temps que ces acteurs politiques (l’actuel Président ivoirien Alassane Ouattara, 77 ans, au pouvoir depuis 2011 et président du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix ( RHDP ), Henri Konan Bédié, 85 ans, ancien Président de la Côte d’Ivoire de 1993 à 1999 et président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), l’ex-président Laurent Gbagbo (2000-2010), 74 ans, acquitté par la Cour pénale internationale (CPI), mais sous condition à Bruxelles en Belgique et l’ex-premier ministre (2007-2012) et ex-président de l’Assemblée nationale (2012-2019), Guilaume Soro, visé par un mandat d’arrêt international) s’arrêtent. Et qu’une nouvelle génération vienne pour diriger le pays», a-t-il souhaité.

Tiken Jah Fakoly appelle à la sagesse

Dans la même vienne, Tiken Jah Fakoly a invité ces acteurs à la sagesse et surtout à penser à leur pays. «Certes, ils ont le droit d’être candidats, mais vu la situation actuelle du pays, qui du moins est très tendue, je les exhorte à libérer de la place», a-t-il plaidé sans manquer de les exhorter à laisser la place à la jeune génération.

«Aujourd’hui, quand je regarde la situation, je n’ai plus envie de défendre quelqu’un, parce que c’est les mêmes personnes qui ont travaillé ensemble. Quand ils sont contents, ils se font des bisous-bisous. Et puis après, quand ils ne sont pas contents, ils nous créent des problèmes. Moi, j’ai l’impression qu’il y a simplement une lutte pour le pouvoir en Côte d’Ivoire», a-t-il insisté.