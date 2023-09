Tournée à Mbour : Mamadou Lamine Diallo s’engage à libérer les prisonniers politiques

Mamadou Lamine Diallo (MLD), candidat à la présidentielle de 2024, dans le cadre de sa tournée Díssoo Ñu Tekki Sénégal a fait une tournée dans la région de Thiès notamment entre Pire et Mbour.

Il a commencé ce périple chez le khalife de Mame Khaly Amar Fall, Baye Cheikh Coumba Fall, revenu sur son attachement au savoir et sur les diverses matieres en alphabétisation arabe inventées et enseignées à l’université de pire.

Il préconise l’élargissement de son principe du partage du savoir.

Il a profité de l’occasion pour présenter ses condoléances au khalife général des mourides suite à la disparition de Serigne Saliou Toure de Thies. Il s’engage à libérer les prisonniers politiques de Macky Sall comme premières mesures, organiser la pêche artisanale et engager l’industrialisation du Sénégal à partir de 2024.

Il affirme dans la foulée que si le Colonel Pinet Laprade a voulu incendier l’immense réservoir de savoir de Pire, c’est pour effacer notre riche héritage intellectuel et détruire notre conscience historique tout court. Il continue dans le même sens pour déclarer devant l’imam Aladji Malick Fall Maodo que c’est de notre responsabilité de préserver et de promouvoir l’une des plus anciennes universités d’Afrique noire à coté de celle de Sankore à Tombouctou au Mali.

Devant les pensionnaires du Daara Khaly Amar Fall, le candidat à la présidentielle de 2024, face aux Talibés est largement revenu sur l’abandon irresponsable et antirépublicain de cette partie importante de nos enfants, contrairement à notre constitution qui préconise de l’Etat de garantir une éducation et formation inclusives de nos enfants.Les Daaras doivent être soutenus et pris en charge au même titre que l’école dite de la république car tous les enfants du Sénégal ont les mêmes droits à l’éducation.

Il s’en est suivis de bons moments de symbiose avec les pensionnaires du Daara marqués par une séance de récital de coran et de prières pour le triomphe du leader de Tekki.

Pour l’étape de Mbour, MLD et sa délégation ont été reçus par les responsables communaux de Tekki,renforcés par le Mouvement « Unis pour le Sénégal » dirigé par le Dr Amath Gueye. e dernier, après avoir magnifié les valeurs patriotiques du leader de Tekki et son leadership politique incontestables, s’engage à approfondir la collaboration pour accompagner la candidature de MLD en février 2024.

Pour sa part, le Président de Tekki est largement revenu sur le secteur informel considéré comme le parent pauvre de notre système économique, alors que polarisant l’essentiel de la vie active du pays.

Il rappelle l’intérêt particulier et ses différents travaux relativement à ce secteur. Il s’est engagé d’en faire un pilier incontournable de notre économie avec des réformes structurelles majeures adossées à la formation des acteurs avant d’amorcer l’industrialisation du Sénégal.