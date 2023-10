Tournée parrainage : Les promesses de Dr Abdourahmane Diouf aux producteurs du Ferlo

Tournée parrainage, étape Linguère-Dahra

Cette dernière étape vient de boucler la tournée de la zone nord. Je compte ériger Linguère et Dahra en amortisseurs aux chocs communs à l’économie nationale pour maintenir la production du Ferlo proche de son potentiel.

La production dans le Ferlo repose pour l’essentiel sur l’élevage, l’agriculteur, le commerce et l’artisanat. Ce socle local a besoin de souffle nouveau, de perceptives d’évolution, d’adaptation et de développement en parts de marché.

D’abord adaptation par rapport aux caprices du climat local avec une pluviométrie intra annuelle très variable et l’avancée des phénomènes désertiques. Ces variants seront au cœur de mon projet politique avec des solutions environnementales durables et concrètes qui auront des résultats probants sur deux niveaux : l’amélioration du cadre de vie et la restructuration de la filière élevage: L’Élevage qui est un domaine à très fort enjeux qui doit dépasser son rôle de créateur exclusif de « revenus de soudure » pour un petit groupe de personnes afin d’embrasser sa vocation expansive qui est de créer des emplois en nombre pour plus de de gains au profit du pays.

C’est pourquoi, je veillerai à lui consacrer une approche structurée et structurante sur le long terme. En mettant dans mon programme des politiques d’élevage compétitives :

Diversification et développement du cheptel

Financement et organisation de la filière

Formation des acteurs

Industrialisation de la chaîne de valeur etc.

Tous ces points auront une place particulière dans mon programme politique destiné à l’élevage. Quant à l’agriculture et son importance dans ces localités, je lui réserverai dans mon programme politique une solidité compétitive pour son développement. En veillant à assurer aux petits producteurs du Ferlo, un accès aux crédits et à la propriété foncière tout en les accompagnant dans un effort de transition pour l’introduction dans la filière d’une technologie propre et appropriée.

Ainsi, je compte mettre en oeuvre des politiques économiques fortes pour leur garantir : la fourniture d’intrants et de services de production; l’accès au crédit; l’introduction d’une technologie appropriée; le transfert des compétences; les structures d’établissement de prix fixes et garantis; et l’accès à des marchés fiables.

Pour terminer, le commerce et l’artisanat sont des domaines non négligeables dans le Ferlo mais aussi les plus fragiles. Par ce qu’étant très fortement dépendants des caprices des marchés extérieurs.

Alors je compte dans mon programme avec la loi sur le patriotisme économique, appliquer des gardes fous pour garantir leur survie et leur développement….

En impulsant une politique endogène pour maîtriser les importations des produits pouvant concurrencer fatalement notre savoir-faire artisanal. Toujours dans cette lancée et avec la loi sur le patriotisme économique, le commerce sera orienté vers la production locale pour contrecarrer sa dépendance vis à vis de l’importation et inverser sa trajectoire extravertie qui ne garantit pas son développement, sa rentabilité et ses emplois.

Dieu bénisse notre pays dans une Afrique unie, en paix et très prospère.

À très bientôt sur les routes du Sénégal !

Président Ass Abdourahmane Diouf

Candidat de la Coalition Abdourahmane2024