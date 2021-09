Tournoi de foot « ALLEZ Bignona » 1ère édition : Le coup de maître des initiateurs

Les rideaux sont tombés sur la première édition du tournoi de football « ALLEZ Bignona » initié par d’anciens footballeurs. L’engouement noté tout au long des compétitions a abouti à des résultats salués par tous. Le tournoi a réussi là où beaucoup d’initiatives ont échoué.

En effet, toutes les sensibilités qui composent la population de Bignona se sont retrouvées autour de ce tournoi et le jour de la finale, hommes politiques (pouvoir et opposition), la société civile, les organisations de jeunes, les sportifs etc., tous ont communié dans une ambiance de fête. C’est pour cette raison que les organisateurs estiment que le nom « ALLEZ-Bignona » s’est imposé

Ce tournoi est un bon prétexte pour poser le débat sur l’avenir du football à Bignona selon le parrain, selon Cheikh Amadou Coly alias officier, membre du conseil national de la jeunesse, par ailleurs membre de la convergence des jeunesses républicaine (Cojer/APR). Cependant, il estime que le choix porté sur sa personne pour en être le parrain est à la fois une reconnaissance et un défi lancé à toute la jeunesse en battant l’ASC Santhiaba en finale, l’ASC Bassène a remporté le premier trophée du tournoi et ce fut une belle fête de la jeunesse et du sport.

Allez Bignona compte donc pérenniser cette initiative et l’améliorer pour en faire un cadre de développement du sport et de la citoyenneté

L.BADIANE pour xibaaru.sn