Toussaint à Bignona : La SONAGED se joint à la population pour nettoyer les cimetières

Le 1er Novembre est célébrée la fête de Toussaint. A Bignona, la communauté s’est mibilisée pour assainir le cimetière catholique qui doit accueillir du monde ce 1er Novembre puique ici, la Toussaint et la fête des morts célébrée le 2 du même mois sont commémorées le même jour.

Ainsi, musulmans et chrétiens se sont donnés la mains pour rendre propre ce lieux. Il faut cependant, noter la participation des corps militaires et para militaires mais aussi et surtout les agents de UCG/SONAGED qui se sont fortement mobilisés pour rendre les lieux propres et acceuillants.

Le maire de Bignona qui a participé à la séance de nettoyage a indiqué que la municipalité apporte ainsi tout son soutien à la communauté catholique. Cepndant, il faut signaler que la SONAGED, section de Bignona n’en est pas à sa première, en effet, ces trois dernières années, ses agents ont fait la même opération sous la direction de leurs responsable Béatrice Sagna.

L.Badiane pour xibaaru.sn