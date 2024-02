Tractations Macky-Sonko : Les médiateurs brisent le silence

C’est la période des tractations en souterrain. En effet, des médiations seraient en cours, dans le cadre du processus de dialogue et d’apaisement, notamment pour rapprocher les positions entre Macky Sall et Ousmane Sonko. Et selon la Rfm, les médiateurs de l’ombre auraient réussi à infléchir les positions. Un acte fort du président est même attendu pour les prochains jours avec la libération de tous les détenus politiques, avant le début du dialogue.

«Je pense qu’il est prêt à faire le maximum. Il va prendre toutes les dispositions nécessaires qui lui garantissent à lui d’abord, parce que c’est son intérêt, de sortir par la grande porte en laissant un pays réconcilié. La notion de réconciliation il l’a utilisée, il est disponible pour laisser un pays réconcilié. Nous on travaille à cela», a indiqué Alioune Tine à la Rfm. Marième Faye Sall, la première dame aussi, aurait joué un rôle important dans le rapprochement des positions, tout comme d’autres facilitateurs de l’ombre, selon un autre médiateur.

Pierre Goudiaby Atépa, puisque c’est de lui qu’il s’agit, précise qu’il s’agit plutôt de concertations, et non de dialogue. «On ne devrait même pas parler de dialogue parce qu’on a vu ce que les dialogues ont apporté. Moi je parle plutôt de concertations. Qu’on se concerte, qu’on aille se voir, qu’on se déplace. Que les bonnes volontés puissent faire leur travail, puissent apaiser. L’apaisement qui va nous amener vers la solution», dit-il sur les ondes de la Rfm.

Quant aux positions de Ousmane Sonko et de Macky Sall, l’architecte précise : «Je discute avec les uns et les autres. Et je dois vous dire que tout le monde fait preuve d’ouverture et d’humilité.» Il souligne cependant, que le temps de la paix entre sénégalais est arrivé.

Avec Igfm