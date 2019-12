Transferts: le TAS donne raison à Chelsea, qui pourra recruter dès janvier

« Chelsea a l’interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs (…) pendant une fenêtre de recrutement, que le club a déjà purgée pendant la fenêtre de recrutement estivale 2019 », a écrit le TAS dans un communiqué.

Le TAS a par ailleurs réduit l’amende du club londonien, de 600.000 à 300.000 francs suisses (273.000 euros).

C’est une victoire pour Chelsea après deux décisions beaucoup plus sévères de la Fifa: le 22 février, la fédération internationale avait interdit Chelsea de recrutement pour les deux prochaines périodes de transfert, en raison d’infractions à la règlementation sur les transferts internationaux de joueurs mineurs. Selon la Fifa, Chelsea avait enfreint la règlementation pour 29 d’entre eux.

Puis, début mai, la Commission d’appel de la Fifa avait confirmé cette décision, interdisant au club londonien d’inscrire de nouveaux joueurs lors des mercatos d’été 2019 et de janvier 2020.

Par conséquent, les « Blues », désormais entraînés par Frank Lampard, n’ont pas pu remplacer leur star Eden Hazard, partie pour le Real Madrid en juin en échange d’une centaine de millions d’euros.

La décision de vendredi rend donc possible le recrutement dès cet hiver d’un remplaçant du milieu offensif belge, tout en ouvrant la porte à un départ de l’attaquant international français Olivier Giroud, barré par la concurrence à Chelsea.

L’avant-centre des Bleus, troisième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, est en quête de temps de jeu en club pour assurer sa place à l’Euro-2020 et pourrait changer d’air dès cet hiver, puisque son club pourra lui trouver un remplaçant sur le marché.

La presse anglaise avait dévoilé dès septembre 2017 l’existence d’investigations visant les « Blues ». Le Guardian avait enquêté quelques mois plus tard sur le cas de l’attaquant burkinabé Bertrand Traoré, actuellement à l’Olympique lyonnais.

Alors que Chelsea prétend avoir enregistré son transfert après ses 18 ans en 2014, le Guardian avait cité un match disputé par le joueur en équipe de jeunes de Chelsea contre Arsenal dès l’âge de 16 ans, en octobre 2011.

Mediapart, dans ses Football Leaks, avait ensuite affirmé que Traoré avait été transféré dès 2011 en provenance de l’Association Jeunes Espoirs de Bobo-Dioulasso (AJEB), au Burkina Faso, contre 400.000 livres sterling (459.000 euros aujourd’hui), pendant que Chelsea évoquait une simple

La Fifa a déjà sanctionné d’autres clubs par le passé pour les mêmes raisons: en 2014, Barcelone avait été interdit de recrutement pour deux mercatos, en 2016, l’Atlético Madrid et le Real Madrid avaient écopé d’une peine similaire.

Si le Real avait obtenu du TAS une sanction réduite (et déjà purgée lors d’un mercato d’hiver), l’Atlético avait pour sa part vu son interdiction de transfert maintenue jusqu’en janvier 2018.