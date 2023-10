Tribunal de Ziguinchor : Le maire de Bignona arrêté

L’audience se poursuit au tribunal d’instance de Ziguinchor mais une autre affaire parallèle vient de se produire. En effet, parti pour soutenir son collègue de Ziguinchor et leader du parti PASTEF dissout, le Maire de Bignona a été arrêté par la gendarmerie. Il serait conduit à la gendarmerie de Néma Ziguinchor.

Pour l’instant, on ne connaît pas les raisons de son arrestation. En tout cas, on savait qu’il lui avait été refuser l’accès au tribunal. Qu’a-t-il pu faire entre-temps pour être arrêté ? On ne saurait le dire. Ses collègues élus du même parti s’offusquent contre cette arrestation qu’ils jugent arbitraire et exigent sa libération immédiate et sans conditions.

L.Badiane pour Xibaaru