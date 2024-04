Trois diplomates français déclarés persona non grata au Burkina

Trois diplomates français, dont deux conseillers politiques en poste à l’ambassade de France à Ouagadougou, ont été déclarés persona non grata « pour activités subversives » et sommés de de quitter le territoire burkinabè sous 48 heures, selon un courrier du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur adressé à l’ambassade de France au Burkina Faso.

Le courrier signé en date de mardi et rendu public ce jeudi matin, mentionne Messieurs Hervé Fournier et Guillaume Reisacher, tous deux conseillers politique et Madame Gwenaielle Habouzit dont le poste n’a pas été précisé, comme étant les auteurs d’ «activités subversives », rapporte Anadolu.

L’ambassade de France au Burkina Faso n’a pas encore réagi officiellement à cette note.

Depuis l’arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré le 30 septembre 2022, les relations diplomatiques entre Paris et Ouagadougou n’ont cessé de se dégrader.

Le Burkina Faso a mis fin à plusieurs accords qui le liaient à la France – l’ex puissance coloniale – tout en diversifiant ses partenaires stratégiques dans plusieurs domaines.