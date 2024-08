Trois joueurs ayant évolué à la Basketball Africa League (BAL) aux JO de Paris 2024

Trois joueurs ayant évolué à la BAL (Basketball Africa League) (https://BAL.NBA.com/) figurent dans le roster de l’équipe du Sud-Soudan aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Après avoir montré toute l’entendue de leur talent à la BAL, Nuni Omot, Khaman Maluach et Majok Deng représentent le Sud-Soudan avec fierté et détermination aux JO de Paris 2024.

Nuni Omot : Champion et MVP BAL 2023

Nuni Omot est un joueur d’exception qui a aidé son équipe à remporter la saison 2023 de la BAL et qui a décroché le titre de MVP avec Al Ahly (Égypte).

Khaman Maluach : ancien élève de la NBA Academy et vice-champion 2023 de la BAL

Pensionnaire à la NBA Academy Africa de 2018 à 2023, Maluach a récemment signé avec la Duke University, ce qui témoigne de son talent et de son potentiel exceptionnels. Il a été vice-champion 2023 de la BAL avec l’AS Douanes (Sénégal). Maluach est également un des meilleurs espoirs pour la draft 2025 de la NBA.

Majok Deng : vice-champion 2024 de la BAL

La performance impressionnante de Majok Deng durant la saison 2024 de la BAL lui a permis de décrocher le titre de vice-champion avec Al Ahly Lybie, renforçant ainsi sa place comme l’un des meilleurs talents du basket sud-soudanais.

L’équipe mise sur pied et dirigée par Luol Deng, 2 fois NBA All Star, Ambassadeur de la BAL et Président de la Fédération de Basketball du Sud Soudan, participe pour la première fois aux Jeux Olympiques. Il s’agit d’une étape importante qui met en évidence la présence croissante de la nation dans le sport mondial et l’impact du travail accompli par la NBA et la FIBA pour développer le basketball sur le continent.

Distribué par APO Group pour Basketball Africa League (BAL).