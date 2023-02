Troisième candidature de Macky : Abdoulaye Dièye cherche un million de signatures

Le DG de l’Aibd, Abdoulaye Dièye, a initié hier la plateforme «Siggi Ak Macky» pour lancer une pétition. L’objectif de cette pétition, selon Le Quotidien, «est de permettre à tous les Sénégalais, qui le souhaitent, de solliciter du chef de l’Etat, Macky Sall, qu’il se présente à la Présidentielle de février 2024 afin de permettre à notre pays de consolider ses acquis démocratiques et républicains, de renforcer ses avancées économiques et sociales et de maintenir son leadership à l’international».

M. Dièye cherche un million de signatures pour convaincre le chef de l’Etat à briguer, dit-il, un second quinquennat. Dans leur texte préliminaire, les initiateurs de la pétition trouvent que «le président de la République, Macky Sall, s’est inscrit dans une dynamique de consolider les acquis démocratiques et républicains pour un Sénégal par tous, et pour offrir à notre génération la possibilité de pouvoir inscrire notre pays dans une dynamique d’émergence et de développement». Et c’est dans ce sens qu’ils ont décidé de s’engager de manière résolue à ses côtés, dans ces moments-clés de l’histoire nationale, pour «faire triompher la paix et le développement, la cohésion et l’entente nationales».

Selon toujours les initiateurs, ils sont disposés à accompagner le président de la République Macky Sall, à l’aider et à l’appuyer pour qu’il continue son œuvre à la tête du Sénégal pour les cinq prochaines an­nées. C’est une manière, disent-ils, «d’offrir à la République et à la Nation sénégalaises, le choix du meilleur, au lieu de celui du pire».

Selon les initiateurs de la pétition, dans la loi promulguée le 5 avril 2016, il y a le principe de non rétroactivité. Ce, qui les amènent à dire que Macky Sall a le droit de briguer un deuxième quinquennat. Ils n’excluent pas aussi l’idée de le forcer à accepter de se présenter pour la Présidentielle de 2024.