Troisième mandat…Abdoul Mbaye enfonce Macky

Un troisième mandat de Macky à la présidence du Sénégal ne fait aucun doute selon l’Alliance pour la citoyenneté et le Travail (ACT) après le limogeage en direct de Sory Kaba de son poste de directeur général des Sénégalais de l’extérieur. Ce décret de limogeage de Sory Kaba après son speech sur le dernier mandat de Macky, remet au goût du jour le débat sur un éventuel troisième mandat du Président Macky Sall. Le chef de l’Etat, à travers deux sorties médiatiques, avait rassuré et levé les doutes. Mais les réactions des apéristes depuis la déclaration de Sory Kaba et son limogeage renforcent la suspicion. En tout cas, pour le leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le Travail(Act), Abdoul Mbaye dire ou écrire que Macky Sall n’a pas droit à un troisième mandat relève désormais du délit. L’ancien Premier ministre se demande si le projet ne serait-il plus une ruse cachée?