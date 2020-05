UASZ- Ziguinchor: Moustapha Lo Diatta à la tête du CROUS

Une semaine seulement après le limogeage du Professeur Courfia Diawara à la tête du rectorat de l’université Assane Seck de Ziguinchor, un autre changement vient de s’opérer ce Mercredi.

En effet, le Professeur Mamadou Diombéra n’est plus le patron du centre des œuvres universitaires et sociales de l’UASZ. Le désormais ex patron du CROUS/Z a été relevé de ses fonctions et remplacé par le Docteur en relations internationales, Monsieur Moustapha Lô DIATTA enseignant chercheur à l’Université Assane SECK de Ziguinchor, matricule de solde n°172145/F, Une des mesures individuelles prise par le chef lors de conseil des ministres de ce Mercredi 20 Mai.

Des changements qui pourraient s’expliquer par le climat délétère qui a prévalu ces dernières années au sein de ladite université. Pour rappel, l’année universitaire 2019 – 2020 a été marqué par de nombreuses grèves qui ont fini de paralyser le fonctionnement du temple du savoir. Si les étudiants avaient décrété une grève illimitée pour réclamer la tête de Mamadou Diombéra, les enseignants ont quant à eux déserté souvent les amphis pour dénoncer la gestion du Professeur Courfia Diawara jugé catastrophique.

Ces changements qui suscitent déjà l’espoir au sein de toute la communauté pourraient contribuer largement à l’apaisement du climat dans l’espace universitaire et surtout permettre au temple du savoir de renoué avec l’excellence pour qu’en fin le credo « notre université a du talent » redevient une réalité.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU ZIG