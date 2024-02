UCAD : Les étudiants demandent l’ouverture du campus social

«Inadmissible, catastrophique, décevant, injuste…» Les étudiants ne manquent pas de qualificatifs pour dire que la reprise des cours en présentiel à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) ne sera pas effective tant que le campus social est fermé. Alors que les étudiants retrouvent enfin les amphis après une fermeture prolongée depuis juin 2023, le campus social sonne vide. Les couloirs sont sombres, rappelant que la réouverture ne règle pas tous les problèmes. Le campus social, sans ses étudiants, présente un autre visage.

A 11 heures, au niveau de la Faculté des lettres et des sciences humaines, l’enrôlement des étudiants va bon train, les plannings de cours et examens se déploient sur les panneaux d’affichage, mais l’atmosphère reste marquée par 9 mois de cours en ligne, loin de l’agitation habituelle qui caractérise la vie universitaire. Pourtant, même dans cette renaissance tant attendue, les cicatrices des événements passés demeurent visibles. Mais cette fois, les étudiants affichent une détermination sans faille à reprendre les cours en présentiel car, pour eux, mieux vaut avoir au moins une équation résolue que de se retrouver avec des problèmes. Dr Ndéné Mbodj, professeur de philosophie et Secrétaire général du Sudes/Enseignement supérieur, a exprimé son désarroi face à cette situation soulignant que l’université doit être considérée comme une entité indivisible, comprenant à la fois le campus pédagogique et le campus social.

«L’uni­versité, c’est l’université. Il n’y a pas deux universités. C’est lors de ces événements qu’on a constaté qu’il y a le campus pédagogique à part et le campus social à part, tout en oubliant que le Recteur est le président du Conseil d’administration du campus social. Donc, il est le chef de l’université, le patron. Alors, je vois mal pourquoi le campus pédagogique démarre, et que le campus social ne démarrerait pas», dit-il. Dr Ndéné Mbodj estime qu’il est inadmissible que la partie académique ouvre ses portes tandis que la partie sociale reste close, privant ainsi des milliers d’étudiants de logement.

«Le campus social héberge 38 mille étudiants. Et cela veut dire que tous ces étudiants qui sont hébergés peut-être n’ont pas de tuteur, n’ont pas où loger à Dakar. Et si nous connaissons la situation politique, économique et financière du pays, nous disons que c’est inadmissible que le campus pédagogique puisse ouvrir, et que le campus social n’ouvre pas. C’est inadmissible. Le campus social a toujours accompagné le campus pédagogique. Quand l’université ouvre, ça doit ouvrir. Aucune porte ne doit être fermée», déplore le Secrétaire général du Sudes/ Enseignement supérieur à Dakar. A l’en croire, cette division entre les deux campus est révélatrice d’un dysfonctionnement majeur dans la gestion de l’institution. La fermeture prolongée de l’Ucad a été attribuée à des raisons de sécurité, mais selon Ndéné Mbodji et bien d’autres étudiants, ces justifications étaient vagues et non fondées.

«Ce qui s’est passé, c’est qu’on a longtemps évoqué les raisons de sécurité. On a quelque part organisé la peur ou développé la peur au sein de l’université, au point que chacun a eu peur finalement. Et on a brandi l’argument de l’insécurité. Pourquoi les tenants et les aboutissants de cette insécurité, nous ne savons pas. Maintenant, ce que les syndicats comme le Sudes ont toujours dit, c’est qu’il était inadmissible dans un milieu comme l’université qu’on nous tienne comme argument : qu’il y a de l’insécurité et qu’on ne cherche pas exactement d’où vient cette insécurité. Nous avions vu des pays où des bombes pleuvaient et que l’université avait ouvert ses portes. Donc, l’argument brandi ne suffit pas», a fait savoir Dr Ndéné Mbodji, admettant que l’université n’avait pas à gérer des problèmes d’insécurité ou de sécurité dans le pays, mais c’est à l’Etat de garantir la sécurité.

Et de poursuivre, dans Le Quotidien, «Aujourd’hui, on dit que la situation est favorable. Je me demande comment on est passé miraculeusement d’une situation presque de guerre à une situation de paix. Tout ça mérite d’être interrogé et il y a des gens qui nous doivent des explications parce que l’université est très sérieuse.»