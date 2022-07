Un accident fait 5 morts entre Djiender et Mont-Rolland

Cinq morts sur le coup et cinq blessés graves. C’est le lourd bilan d’un accident d’une rare violence survenu, dans l’après-midi de ce jeudi 21 juillet 2022, aux environs de 16 heures, entre les villages de Thiaye et Mbidiém, juste à hauteur du pont du Lac Tanma, sur la route des Niayes, à cheval entre les communes de Djiender et de Mont-Rolland (département de Tivaouane).

Selon Le Témoin, deux véhicules de transport de marchandises (légumes), un camion frigorifique immatriculé « A A 795 G J » et un car « Ndiaga Ndiaye – D L 75 79 C » sont entrés brutalement en collision. Le premier décompte fait état de cinq individus ayant rendu l’âme sur le coup, deux hommes et deux femmes qui étaient à bord du car « Ndiaga-Ndiaye » et le conducteur du camion frigorifique dont le corps est resté coincé durant deux heures environ avant d’être extrait.

Les sapeurs-pompiers étant arrivés sur les lieux avec des moyens limités. Dès que la nouvelle est tombée les populations des localités environnantes, Keur Mbir Ndao, Thiaye, entre autres, ont vite accouru secourir les blessés, dont certains étaient tragiquement coincés à bord des véhicules.

Selon certains chauffeurs qui empruntent souvent cet axe de la Route des Niayes, « un dos d’âne très mal fait est à l’origine de plusieurs accidents déjà survenus sur les lieux ». Aussi ils réclament une caserne des sapeurs-pompiers dans la zone d’autant que de Rufisque à Mboro, il n’y en a pas.

Les corps ont été déposés à la morgue du centre régional hospitalier Ahmadou Sakhir Ndiéguene de Thiès.