Un avocat demande l’arrestation de…Seydi Gassama

L’avocat des trois mis en cause dans l’affaire de la « voleuse » humiliée et tripotée à Sacré-cœur, Me Abdinar Ndiaye, demande l’arrestation du directeur exécutif de la section sénégalaise d’Amnesty International, Seydi Gassama, pour avoir partagé la vidéo sur son compte twitter afin de s’indigner du traitement inouï qu’a subi la fille F N, âgée de 29 ans, avant de la supprimer à la demande de la famille.

Selon la robe noire, Seydi Gassama est le premier fautif dans cette affaire. A l’en croire, dans un Etat de droit, Seydi Gassama serait mis aux arrêts et traduit en justice pour avoir partagé la vidéo. Pour lui, c’est la vidéo de M. Gassama qui a mis au courant le public de l’affaire. Il rappelle que la publication ou montage d’audio ou vidéo portant atteinte à la vie privée d’autrui via les réseaux sociaux est un délit, mais également poursuivi doublement pour violation du secret de correspondance et divulgation d’enregistrement sur la base de la loi de 2016.