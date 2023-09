Un collectif d’appui à la Prière sur la mer de Serigne Touba voit le jour

«Quiconque me jette par refus de la volonté de Dieu et par haine, qu’il sache que le Noble m’a comblé de Sa Grace». Dixit Serigne Touba.

PRIERE SUR LA MER PAR SERIGNE TOUBA/COLLECTIF D’APPUI. Dans la communauté mouride fondée par l’illustre saint homme Cheikh Ahmadou Bamba, le Dièbelou «acte d’allégeance» est le plus grand acte significatif. Laquelle soumission confère le grade honorifique de talibé. «Je n’ai point fondé une confrérie (TARÎQA), j’ai plutôt trouvé la voie qu’avait scrupuleusement suivie le Prophète «psl» et ses compagnons entièrement flétrie. Je l’ai défrichée le plus proprement, je l’ai également rénovée dans toute son originalité et lancé l’appel suivant «Tout pèlerin qui désire partir peut venir voici la voie réhabilitée. Cette voie est celle du pacte d’allégeance» dixit Cheikh Ahmadou Bamba.

BASE D’APPUI : Saint Coran Sourate 16 AN-NAHL (LES ABEILLES) Verset 125 :«Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. Car c’est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s’égare de Son sentier et c’est Lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés».

AVANT PROPOS : La ligne droite empruntée par le Collectif d’appui à la Prière sur la mer, est sans équivoque. Pour ce parterre de talibé, il est question de commémorer la prière de Serigne Touba sur l’océan atlantique. Consolider une ferme détermination à servir le Cheikh. Renouveler une reconnaissance envers Allah d’avoir fait d’eux des disciples de Serigne Touba. Promouvoir l’œuvre du Cheikh dont le séjour terrestre n’était que pour élever la parole d’Allah au-dessus de tous. Cette entité d’appui à la Prière sur la mer, circonscrit le poids les retombées de l’acte sublime. C’est aussi la mesure de la revalorisation de ce fait inédit. Les raisons fondamentales ayant conduit les organisateurs de cet événement d’obédience mouride «Fattaliku Julig Géej-Gi» est de haute portée et large teneur mouride. Laquelle structure est sous le management hors pair de Soxna Soda Khouma, en plus de leur laborieuse équipe de pilotage. Hizbut Tarqiyyah. Le Ndigguel en bandoulière, les mourides organisateurs ont-ils jugé fort opportun et convenable de dédier, la veille de la journée du souvenir de la prière sur l’océan atlantique de Serigne Touba à Mame Cheikh Ibra Fall. Ce talibé au surnom combien glorieux de Baboul Mouride. A date, les mourides sont en effervescence et en plein dans la cueillette des fruits issus de cette prière tout en rendant honneur à Khadimou Rassoul. La confrérie mouride ne cesse à travers des colloques, expositions ou autre formes de communication de s’appesantir sur le jour de rencontre entre le fondateur du Mouridisme et son talibé zélé. Depuis ce jour la communauté a exposé le produit mystique qu’est le Dièbelou et ses dérivés au bénéfice de l’humanité toute entière. «Puisse Dieu appuyer le succès triomphal du Kurél Fattaliku Julig Géej-Gi dans leur engagement à magnifier tel fait inscrit en lettres d’or dans les annales du Mouridisme». Quiconque me jette en mer cherchant ma privation, qu’il sache que mon Seigneur m’a compté tout l’univers ». Cheikh Amadou Bamba Mbacké dixit.

MISE A NIVEAU: L’enclin de ce collectif, marque, le souvenir de la prière que Serigne Touba avait fait sur l’Océan. Il avait jeté sa natte sur l’Océan pour effectuer cette prière. La valeur de la prière, la nature, l’importance que Serigne Touba lui a donnée au point de jeter sa natte sur l’Océan pour la célébrer, le pourquoi de cela, ce qu’il avait vu, ce qu’il avait entendu, ce à quoi il croyait, la nature qu’il avait, lui permettant de faire cela, le chemin qu’il avait emprunté sont autant de points qui marquent la célébrité de l’événement. Et enrobe entier toutes les dimensions multiformes. A l’heure de prière de ce moment crépusculaire du voyage d’exil, le saint homme descendit du bateau sans crier gare. Le saint homme, jeta sa peau de prière sur les eaux salées de l’océan atlantique en furie. Cet acte, nonobstant les montagnes de vague déchainées. Dans ces circonstances troublantes, notre guide défia sans retenue les lois de la pesanteur. Il faut être Serigne Touba pour ainsi agir en vue de répondre à l’appel de Dieu. Ce fût sous les regards ahuris de l’équipage des colons blancs. Ces derniers avaient en charge d’exiler Serigne Touba au Gabon. Cette prière demeure historique et gravé à jamais dans les chroniques du mouridisme. L’administration coloniale était déterminée à éliminer Cheikh Ahmadou Bamba. Dans la matinée du samedi 21 septembre 1895 le Cheikh monta à bord d’un bateau du nom de «Ville de Pernambouc». Une fois en mer, à l’heure de la prière de l’Asr (prière de14h),les colons lui firent savoir que c’était l’heure de prier et qu’il était astreint de le faire pour ne pas transgresser les règles de son Seigneur, mais qu’ils n’accepteraient pas non plus que la prière se fasse sur leur bateau. Cheikh Ahmadou Bamba fut ainsi pris dans cet étau où il sortira vainqueur par la grâce de Dieu.

ELEMENTS D’APPRECIATION : C’est ainsi que Serigne Touba déclara « Ils m’ont jeté sur la mer par refus de la volonté divine et par haine. Mais le Généreux m’y a incontestablement comblé de sa grâce». « Ils ont voulu m’humilier en me jetant sur la mer, heureusement que le Seigneur a dompté pour moi la plus houleuse des mers ». C’est ainsi que les anges de Badr le mirent sur sa peau de prière et l’installèrent sur les flots sans qu’il ne s’enfonce dans les eaux, selon le célèbre poète Serigne Moussa Kâ. Il accomplira prestement sa prière devant ses adversaires qui ne savaient plus à quel saint se vouer leur sort. Mais ce qui rend cet événement intéressant et impressionnant d’un point de vue spirituel, c’est l’état d’esprit qui animait Serigne Touba. Il n’avait peur de personne et était doté d’une humilité spirituelle exceptionnelle corroborée par la Grâce qu’il avait reçue de son Seigneur. 128 ans après, la communauté musulmane et celle de l’Umma Islamique commémore cette prière si fameuse le 21 Septembre 2023 au nom de ce grand Serviteur du Prophète Mohamed(Psl).

BIEN FONDE DUDIT COLLECTIF : Le collectif véhicule en son sein un dispositif technico managérial. Lequel fond est le fruit de réflexions pertinentes entre particulièrement les membres de kourél Fattaliku Julig Géej-Gi. Cette entité Mouride porte en bandoulière la commémoration de la prière effectuée par le Saint Homme sur la mer. Pour la prise en charge des activités, ce regroupement a jugé opportun de poser un cadre financier pour prendre en charge les activités de la journée. Des centaines de mouride en provenance de partout se retrouveront à Diamalaye dés les premières heures de la journée. Le collectif se présente aussi comme un cadre communautaire financier et un bras financier de l’événement. Il a une portée financière inclusive invitant tous les talibés de la communauté Mouride nationale et celle de la diaspora et autres épris de la dimension de Khadimou Rassoul. Les activités du Collectif entre autres préoccupations consistent à poser une intermédiation financière à visage mouride.

Voici ci bas les rubriques d’un fonds d’appui à la prière sur la mer.

Domiciliation du fonds : Comité finance Fattaliku Julig Géej-Gi. Parcelles assainies Unité 19 n°74/ 776122778.

Ressources attendues du fonds: Dons-Générosité-Barkélou-Autres contributions volontaires ou adiya.

Emplois : Activités identifiés-sélectionnés-retenues-

Base d’appui : Questions et réponses auxquelles s’adresse la prise en charge des activités au sein desquels les Talibés sont les acteurs et bénéficiaires.

Buts : Mobiliser des ressources financières de contribution volontaire. Promouvoir l’élan donateur du talibé Mouride. Financement de projets liés aux activités de l’événement.

Activités spécifiques: Aiguiser l’engagement financier inclusif des talibés. Mesurer le degré de dévouement financier pour la cause de Serigne Touba et de son disciple Mame Cheikh Ibra Fall. Bras financier des activités de l’avènement. Appel numérique ciblé de levée de fonds de souscription volontaire. Ciblage par les voies les plus adaptées et appropriées. Installation de Desk numérique. Identifier, canaliser, drainer, mobiliser les participations volontaires et/ou contributions financières des Talibés.

Retombées: Capitalisation des contributions identifiées. Participation financière à la réalisation de projets axés à l’évènement. Allocation généreuse de ressources financières.

Portefeuille Titre : Stock 1 Million de titres.

Barkelou d’un titre : 1000 FCFA.

Montant total : 1 Milliard FCFA FONDS d’APPUI/PRIERE SUR LA MER PAR SERIGNE TOUBA.

