Un collectif sonne l’alerte…le pont Emile Badiane très délabré

L’état de délabrement du Pont Emile Badiane préoccupe beaucoup les gens qui y passent. Un mémorandum a été envoyé aux différentes autorités religieuses, coutumières et administratives, ainsi qu’au Secrétaire général du ministère en charge du Transport, pour les alerter sur la situation délicate du pont, renseigne Le Quotidien.

Inauguré en 1979 par le Premier ministre, Abdou Diouf à l’époque, le pont a été construit en 1974. «Sa durée de vie est de 50 ans. Mais nous avons constaté que le pont n’a pas encore ses 50 ans et se trouve dans une situation de délabrement très avancé. Si nous ne prenons pas garde, nous risquons un drame, un 2e bateau Le Joola, chose que nous ne souhaitons pas», alerte Aliou Djiba.

Le président du Collectif pour la reconstruction du Pont Emile Badiane et du développement de la Casamance s’exprimait en marge de la cérémonie de commémoration des 21 ans du naufrage du bateau Le Joola. Son collectif demande à l’Etat de reconstruire ce pont le plus rapidement possible. Ziguinchor étant un carrefour, qui plus est se trouve dans l’espace Cedeao, le collectif estime que l’organisme régional doit pousser l’Etat du Sénégal à reconstruire le Pont Emile Badiane.

«On doit alerter, nous ne devons pas attendre que le pont s’affaisse pour crier», a déclaré Aliou Djiba. Le collectif exhorte l’Etat à reconstruire un pont de dernière génération, avec toutes les commodités requises, tel que celui de Saint-Louis, où les Ziguinchorois pourront se promener.