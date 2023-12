Un faussaire usurpe l’identité de Amadou Ba

Amadou Ba ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'extérieur (MAESE)

Le premier ministre Amadou Bâ, candidat de la coalition Benno Bok Yakaar vient d’annoncer que des individus malveillants ont créé des comptes fictifs se faisant passer pour lui. L’objectif du «faussaire», dit-il, est de «semer la suspicion et de suggérer sa participation à la course électorale et présidentielle».

Le candidat indique donc à sa communauté que toute information provenant de source non officielle ou de compte non certifié, «ne peut être considérée comme fiable». «Malgré le climat actuel et les tentatives visant à détourner l’attention de la population des missions citoyennes du gouvernement, en ma qualité de Premier Ministre, je reste pleinement concentré sur ma mission au service de la Nation», dit-il sur X.