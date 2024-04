Un gérant de PME interpelle le patronat Sénégalais sur son…silence

Lettre ouverte au Patronat Sénégalais…Par Mamadou Diop

Madame, Monsieur,

En tant que citoyens sénégalais et acteurs économiques engagés dans la vitalité de notre pays, nous nous adressons à vous aujourd’hui pour exprimer notre profonde préoccupation face au silence croissant de la représentation patronale.

Dans un contexte économique et social en constante évolution, marqué par des défis complexes et des enjeux majeurs, il est impératif que le patronat fasse entendre sa voix de manière claire et audible. Nous aurions souhaité que vous ne vous contentiez d’observer passivement les orientations déclarées par le gouvernement notamment sur le FCFA, sans y apporter votre contribution voire relayer les appréhensions de ceux que vous êtes censés représenter.

Le rôle du patronat ne se limite pas à la gestion des entreprises et à la défense des intérêts immédiats de ses adhérents à travers la fiscalité. Il est également de sa responsabilité de contribuer au débat public, d’éclairer les choix politiques et de proposer des solutions concrètes pour l’avenir de notre nation.

Or, force est de constater que le patronat a trop souvent tendance à se retrancher dans la discrétion, à être dans les bonnes grâces des dirigeants politiques, à rester dans le confort des marchés publics et de l’économie de rentes et à se taire face aux décisions gouvernementales, même lorsqu’elles pourraient remettre en question la compétitivité de nos entreprises et l’avenir de nos salariés.

Cette attitude passive est regrettable. Elle ne correspond ni à l’ambition que nous portons pour notre pays, ni aux attentes légitimes de nos concitoyens.

Il est temps que le patronat sénégalais assume pleinement son rôle de force de proposition et de dialogue en apportant son expertise et sa vision sur l’avenir de notre économie.

Le gouvernement semble résolu à tenter la sortie du FCFA. La souveraineté est une aspiration légitime, mais a-t-on évalué tous les effets que cette sortie entrainerait ? Le secteur privé a-t-il été associé à la réflexion ? Cela rendrait-il nos entreprises plus fortes ou plus vulnérables ? Notre patrimoine (terrain, immobiliers, etc.) serait-il protégé de l’appétit des étrangers ?

Le nouveau régime a aussi évoqué l’idée de fusionner l’ADEPME, le Fonsis, le Fongip et la BNDE. Ces structures ont chacune un rôle distinct de l’autre et complémentaire dans le schéma d’appui aux entreprises. Les réunir en une banque ne reviendrait-il pas à les soumettre aux réglementations bancaires déjà si contraignantes et au final à les rendre inopérantes ?

Comment peut-on comprendre que des décisions aussi délicates et sensibles soient envisagées dans l’indifférence de ceux qui font l’économie ?

Le silence du patronat n’est pas une option mais une démission.

Il est temps de faire entendre la voix des entreprises et des salariés qui font la richesse de notre nation.

Le privé doit également être force de proposition et d’innovation. Le monde change à un rythme effréné, et nous ne pouvons pas nous permettre de rester figés dans nos modèles économiques et sociaux. Nous devons être audacieux, imaginatifs et proactifs pour relever les défis de demain. L’intelligence artificielle se développe à une grande vitesse et remplacera beaucoup d’emplois. Ce qui signifie que les métiers de demain sont à inventer.

La crise Covid nous a montré que le télétravail est une opportunité de travail formidable. Des entreprises pourront travailler du Sénégal pour le monde entier et ce n’est pas dans un avenir lointain, c’est maintenant. Mais cela nécessite une formation adéquate de nos concitoyens. Êtes-vous impliqués dans le contenu des formations initiales et professionnelles ?

Les pionniers que sont les centres d’appels ont eu énormément de difficultés à trouver les ressources humaines alors que des pays comme le Maroc ou la Tunisie ont considérablement soutenu leurs entreprises dans leurs besoins.

Ce sont des sujets parmi tant d’autres, sur lesquels le patronat sénégalais doit inviter les pouvoirs publics à mesurer les enjeux et à adopter une démarche participative.

Nous venons de vivre une campagne électorale présidentielle, nous n’avons pas eu le sentiment que le patronat s’est fait entendre dans le débat public.

Les patronats dans les pays occidentaux par exemple ont une grande influence dans l’élaboration des politiques publiques, vous devriez vous en inspirer.

Nous vous prions d’agréer Madame Monsieur l’expression de notre haute considération.

Mamadou Diop

Gérant PME

Dakar