Un homme avoue avoir ensor.celé le fils de son frère par jalousie

Un homme plein de remords a admis avoir causé le chômage de son neveu en lui jetant un sort par jalousie.

Il a publiquement reconnu ses actes sur une plateforme Facebook, exprimant de profonds regrets pour son comportement.

L’homme a expliqué que sa fille et le fils de son frère avaient tous deux été acceptés à l’université. Cependant, lorsque sa fille est tombée enceinte et a dû abandonner ses études, il s’est senti envieux du fils de son frère, qui a pu poursuivre son parcours académique.

Dans un moment de désespoir, il a sollicité l’aide d’un marabout pour jeter un sort sur le jeune homme, ce qui a finalement conduit à son chômage après l’obtention de son diplôme. Aujourd’hui, cet homme exprime ses remords et son désir de se racheter pour ses actions passées.

Il a écrit : « Veuillez garder mon anonymat. En 2021, le fils de mon frère était en dernière année à l’université, et ma fille est tombée enceinte durant sa première année, ce qui l’a poussée à abandonner ses études. Je suis allé voir un sangoma [marabout] pour empêcher mon neveu de trouver un emploi après avoir terminé ses études. J’étais simplement jaloux qu’il réussisse mieux que ma fille. Depuis, il a du mal à trouver un emploi malgré son diplôme.

Plus tôt cette année, j’ai été racheté et je suis maintenant un fervent pratiquant. Je regrette profondément ce que j’ai fait en 2021. J’ai prié avec ferveur pour que Dieu renverse la situation, mais cela ne fonctionne pas. Je ne peux pas retourner chez le marabout, car je ne suis plus en contact avec les mauvais esprits. Mais cela me fait énormément de peine de voir mon neveu instruit lutter pour trouver un emploi.

Ma fille, quant à elle, travaille dans un magasin de tissus appartenant à un Pakistanais. Que dois-je faire ? »

