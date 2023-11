Un rappeur, un étudiant et un footballeur violent une fille de 13 ans

Un scandale de viol impliquant une adolescente de 13 ans fait grand bruit à Tivaouane Peulh. Un étudiant de 33 ans (ND), un footballeur de 27 ans (T. Mb.), et un artiste rappeur de 23 ans (CMB) sont les auteurs présumés de cet acte odieux. Actuellement entre les mains des gendarmes de Tivaouane Peulh, ils font face à des accusations de viol sur une mineure suivie de grossesse.

Les trois individus, résidant tous à la Cité Namora, ont été appréhendés et placés en garde à vue à la gendarmerie de Tivaouane Peulh. Selon les informations rapportées par Libération, la jeune victime, âgée de seulement 13 ans, aurait rencontré l’étudiant ND l’année précédente et aurait eu une relation sexuelle avec lui à une occasion. Par la suite, ND aurait présenté son ami T. Mb., qui aurait eu des relations sexuelles multiples avec elle tout au long de la nuit.

Le matin suivant, T. Mb. aurait contacté son ami Ch. B., qui aurait également eu des relations sexuelles avec la jeune fille de 13 ans. Quelques semaines plus tard, la victime a présenté des symptômes alarmants et a été évacuée à la clinique par sa mère. C’est là que la mère a appris que sa fille était enceinte de 11 semaines.

Sous la pression des questions, T. Guèye, la jeune victime, a révélé toute l’histoire à sa mère. La situation actuelle met en lumière un grave cas de violence sexuelle qui nécessite une enquête approfondie et une justice équitable.