Une ancienne ministre explique comment elle a failli être maraboutée

En politique, tous les coups sont permis. Certains usent de moyens peu conventionnels pour écarter un adversaire. Selon L’Observateur, l’ancienne ministre du Commerce, Aminata Assomme Diatta, ne dira pas le contraire. La candidate de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), lors des élections locales de janvier 2022 pour la Mairie de Keur Massar Nord, a révélé au quotidien d’information avoir été victime de pratiques mystiques.

L’ancienne ministre explique comment elle a été aspergée de « safaara » (potion mystique) : « C’était le cas avec un ‘’Sargal’’ (cérémonie d’hommage) organisé par les communicateurs traditionnels de Keur-Massar », rembobine-t-elle. Elle souligne toutefois qu’elle ne s’en est pas rendue compte sur le coup malgré ses habits mouillés. « J’ai juste pensé qu’il s’agissait d’un geste maladroit», minimise-t-elle, indiquant avoir rejoint tranquillement son véhicule.

Selon Aminata Assome Diatta, elle a commencé à s’inquiéter lorsqu’une fois chez elle, elle a senti une odeur désagréable lui titiller les narines. L’ancienne ministre convoque dare dare une réunion de débriefing avec son staff, et déroule le film de l’incident. Les images montrent au moment « qu’une haie se forme pour permettre à la candidate de Benno de rejoindre son véhicule, un individu est parvenu à se détacher de la foule puis d’un geste vif, a aspergé de potion mystique Aminata Assome Diatta », déroule la concernée.

Une autre fois, poursuit Aminata Assome Diatta, « un parent et ancien maire m’a alertée pour me mettre en garde. Il s’était rendu auprès d’un marabout qui est son ami mais aussi son confident. Et, c’est ce marabout qui lui a livré le nom d’un candidat qui avait sollicité ses services pour me jeter un mauvais sort. Les preuves étaient bien là ». Heureusement, souffle-t-elle dans ses propos repris par Seneweb, leur ami commun a réussi « à dissuader le marabout en lui rappelant notre appartenance à la même région : La Casamance ».

Avant l’ancienne ministre, Thierno Lo, membre de la coalition Dns sur le décès de l’ancien Premier ministre et candidat à la Présidentielle du 24 mars dernier, soutenant que « Mahammad Boun Abdallah Dionne a été atteint mystiquement ».