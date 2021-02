Une blanche accouche d’un bébé noir…elle dit que son mari l’a trompée

Une femme blanche donne naissance à un bébé noir et accuse son mari d’infidélité.

Il y a des histoires telles que celles-ci qui font juste pleurer de rire. Dans un hôpital espagnol, un fait plus qu’anodin s’est produit laissant perplexe tous ceux qui étaient présents. Une femme enceinte accompagnée de son mari s’est rendue à l’hôpital pour accoucher mais ce qui devait être un événement festif pour le couple s’est très vite transformé en cauchemar.

Notre jeune couple attendait patiemment la venue de leur nouveau-né mais regrettera sa venue dès les premières minutes. En effet, bien que tous ses deux parents soient blancs, notre bébé est sorti tout noir. Quand il sortait la tête, les médecins ont cru que le bébé était sombre à cause des insuffisances respiratoires mais ils s’apercevront très vite que ce dernier était carrément noir.

La maman dès qu’elle a vu son enfant à commencer par hurler, accusant son mari d’infidélité. Pour elle, c’est la seule explication possible vu que tous deux étaient des blancs. Elle poursuit disant qu’elle l’avait d’ailleurs aperçue son époux récemment en train de parler avec une femme noire et c’est ce qui a occasionné tout ceci. Stupéfait, l’homme ne savait plus à quel saint se vouer et s’est vu obligé de quitter la chambre.

Interviewé séparément quelques mois après l’accouchement, l’homme affirme ne plus vouloir aborder le sujet car chaque fois qu’il le fait cela donne lieu à des disputes et des sanglots. La femme quant à elle persiste et signe qu’il n’y a que la théorie de l’infidélité qui soit valable.